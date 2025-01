„Hartz Rot Gold“-Stephan hat Zoff mit dem Jobcenter: „Was soll ich denn da jetzt arbeiten gehen?“

Streit mit dem Jobcenter kommt bei den Protagonisten aus der RTLZWEI-Sozialdoku „Hartz Rot Gold“ immer wieder vor. Auch Stephan legt sich nun mit der Behörde an.

Stephan aus der RTLZWEI-Sozialdoku „Hartz Rot Gold“ hat es derzeit nicht einfach. Denn der Bürgergeld-Empfänger lebt nicht nur auf der Straße, sondern hat auch ordentlich Trubel mit dem Jobcenter. Erst verpasst er eine Chance auf eine Wohnung und nun soll er auch noch beim Jobcenter vorsprechen.

Der 42-Jährige hat derzeit keine Bleibe – entweder schläft er mit seinem Hund Socke in einem Zelt oder kommt bei Freunden unter. Um wieder arbeiten gehen zu können, sucht er nun dringend eine neue Wohnung. Das gestaltet sich jedoch alles andere als einfach – bisher blieb die Suche erfolglos.

Derzeit hat Stephan kein Wohnungsangebot vorliegen. Und nicht nur das: Auch der Bürgergeldbescheid fehlt noch. Bislang ist auf seinem Konto noch keine Zahlung eingegangen. Dann holt er die Post bei seiner Anlaufstelle – und auch ein Brief des Jobcenters befindet sich darunter. Es ist jedoch nicht das gewünschte Schreiben. Stattdessen soll Stephan zu einem Gespräch in die Behörde kommen.

Stephan ärgert sich über das Jobcenter: „Die haben mir noch nicht einmal die Wohnung genehmigt“

„Die haben mir noch nicht einmal die Wohnung genehmigt, was wollen die mit mir quatschen, wegen Arbeiten gehen?“, sagt der Obdachlose wütend in den Folgen von „Hartz Rot Gold“. Dann wütet Stephan noch weiter: „Da bekommst du Pimpernellen bei. Das ist doch totaler Schwachsinn! Was soll ich denn da jetzt arbeiten gehen?“

Stephan ist einer Arbeit jedoch nicht abgeneigt – dennoch müsste auch das Wohnproblem gelöst sein und die Rahmenbestimmungen stimmen. Der 42-Jährige möchte erst ein Dach über dem Kopf haben, bevor er einen Job annimmt. Denn es mache für ihnen keinen Sinn, viel Geld als Obdachloser zu verdienen.

Und kurze Zeit später scheint es auch mit der Wohnung geklappt zu haben. Denn aus der Vorschau von „Hartz Rot Gold“ geht hervor, dass Stephan eine Bleibe gefunden hat. Mit neuer Perspektive und einem dazu passenden Job in Aussicht blickt er optimistisch in die Zukunft. Die Suche nach Möbeln für seine neue Bleibe steht jedoch an erster Stelle.

