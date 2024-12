„Selten dämlich“: „Hartz Rot Gold“-Stephan ätzt gegen das Jobcenter

Bürgergeld-Empfänger Stephan ist verärgert. Denn der Protagonist aus der RTLZWEI-Sozialdoku „Hartz Rot Gold“ erhält eine Absage vom Jobcenter und versteht die Welt nicht mehr.

Stephan ist mit Hund Socke im Bremer Stadtteil Gröpelingen unterwegs. Sein Weg führt in zu der Arbeitsstelle von Nicole (38), die beruflich für die Bepflanzung und Reinigung der Straßen zuständig ist. Stephan ruft sie an und verabredet sich mit seiner Ex-Freundin für später. Stephan könnte sich vorstellen, ebenfalls so eine Tätigkeit auszuüben, doch Nicole äußert ihre Zweifel und weiß nicht, ob er das nötige Durchhaltevermögen dafür hat.

Abgesehen davon ist Stephans Wohnsituation immer noch nicht geklärt. Aktuell kommt er notdürftig bei Bekannten unter und vom Jobcenter erhält er keine guten Nachrichten. Denn um nicht von dem geliehenen Geld leben zu müssen, wendet sich der 42-Jährige an die Behörde.

Jobcenter soll Wohnmobil und Stellplatz finanzieren

Nach kurzer Zeit erhält Stephan seine erste Bürgergeld-Zahlung – eigentlich wäre das ein Grund zur Freude. Der Protagonist aus „Hartz Rot Gold“ will jedoch keine klassische Wohnung, sondern ein Wohnmobil – das soll vom Jobcenter finanziert werden. Und auch den dazugehörenden Stellplatz soll die Behörde zahlen. Denn schließlich sei das viel günstiger als eine Wohnung und Stephan hätte seine Freiheiten.

„Die wollen das nicht machen und haben mir eine Absage gegeben“

Das Jobcenter ist von der Idee jedoch überhaupt nicht begeistert. „Da kommt wohl nichts Gutes bei raus. Die wollen das nicht machen und haben mir eine Absage gegeben. Selten dämlich. Hätte ich das beim Jobcenter gesehen, hätte ich gesagt ‚Komm, machen wir.‘ (…) Ich müsste für das Jobcenter arbeiten“, sagt der 42-Jährige wütend nach einem Termin in der Behörde.

Aufgrund der Situation schaut sich Stephan doch nach einer Wohnung um. Der obdachlose Bürgergeld-Empfänger hat kurze Zeit später die Aussicht auf eine neue Wohnung. Das Angebot von der Wohnungsgesellschaft hätte er schon, ihm fehlt nur noch die Freigabe durch das Jobcenter. Doch die Frist, bis die Wohnung anderweitig vergeben wird, ist knapp. Schafft Stephan es, rechtzeitig an eine Zusage durch das Jobcenter zu kommen und endlich wieder ein eigenes Dach über dem Kopf zu haben?

Die neuen Folgen von „Hartz Rot Gold“ zeigt RTLZWEI ab dem 2. Januar 2025 täglich um 16.05 Uhr.