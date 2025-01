„Hartes Deutschland“-Luis aus Leipzig: Seine Mutter schenkte ihm Heroin zum Geburtstag – dann rutschte er in die Sucht

Die Obdachlosenszene in Leipzig verteilt sich über die ganze Stadt – ein Hotspot ist der Hauptbahnhof. In der RTLZWEI-Sozialdoku „Hartes Deutschland – Leben im Brennpunkt“ geht es um den drogensüchtigen Luis, welcher an einem Gehirntumor leidet.

Nach Berlin ist Leipzig die größte Stadt im Osten Deutschlands. Aber es gibt auch Schattenseiten. Crystal Meth und Heroin sind in der Drogenszene weit verbreitet. Menschen kämpfen täglich gegen die Sucht.

Drogensüchtiger Luis leidet an einem Gehirntumor

Auch der 25-jährige Luis konsumiert Heroin, Crystal Meth und ist alkoholabhängig. Zudem leidet er an einem Gehirntumor. Vor einer Operation schreckt er aus Angst vor einem tödlichen Ausgang zurück. Zusammen mit seinem Lebenspartner Robert kann er den Winter über in einem durch Spenden finanzierten Hostel übernachten. Doch die Zeit läuft bald ab. Wird das Leben auf der Straße das Paar wieder einholen?

Luis hatte keinen einfachen Start ins Leben. Denn seine ebenfalls abhängige Mutter hat ihn unter Drogen auf die Welt gebracht. Seine Kindheit hat der 25-Jährige in einer Pflegefamilie und im Heim verbracht. Eigentlich rauchte und trank er nicht – bis zu dem Tag, als er auf seine leibliche Familie traf. „Ich dachte, ich muss dazugehören, weil ich meine Familie vorher nie gesehen hab“, erklärte Luis bei „Hartes Deutschland“ damals.

Seine Mutter schenkte ihm Heroin zum Geburtstag – dann rutschte er in die Sucht

Luis rutschte in die Alkoholsucht ab – und nicht nur das: Seine Mutter brachte ihn zu Heroin. „Meine Mama wollte mir ein Geburtstagsgeschenk machen und (…) da hat sie mir eine Nase Heroin hingelegt und meinte ‚Das ist dein Geburtstagsgeschenk'“, erinnert sich Luis. Zwar habe er zunächst abgelehnt – doch zwei Tage später zog er sich das Pulver durch die Nase.

Seit dem verhängnisvollen Tag konsumiert er regelmäßig Heroin und wurde abhängig, später nahm er zudem auch Crystal Meth. Laut eigenen Angaben leidet er an einem Gehirntumor – er könnte sich zwar operieren lassen, jedoch habe er davor Angst: „Wenn ich dabei einschlafe, dann war’s das“, sagt der obdachlose Leipziger in der RTLZWEI-Sendung.

