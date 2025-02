„Hartes Deutschland“: Jan spritzt sich Heroin in die Leiste – kurz danach kämpft er um sein Leben

In der RTLZWEI-Sozialdoku „Hartes Deutschland – Leben im Brennpunkt“ geht es um Menschen, welche auf der Straße leben – die meisten von ihnen sind drogenabhängig. So auch Jan – doch sein Konsum hat nun dramatische Folgen.

Dortmund ist für viele Drogensüchtige wie ein Gefängnis ohne Mauern. Auf nicht einmal vier Quadratkilometern zwischen dem Hauptbahnhof, der Hilfseinrichtung „Kick“ und dem Drogen-Hotspot am Stadtgarten verbringen hunderte Suchtkranke ihren Alltag. Und die Situation wird immer dramatischer, seit eine regelrechte Crack-Welle aus den nahen Niederlanden die größte Stadt im Ruhrgebiet erreicht hat.

Jan spritzt sich Heroin – danach entzündet sich sein Bein

In der Folge von „Hartes Deutschland“ am 13. März 2025 geht es auch um Jan. Er lebt auf der Straße und ist den dort lauernden Gefahren täglich ausgeliefert. Er ist drogenabhängig und spritzt sich Heroin und Kokain in die Leiste. Kurz darauf entzündet sich sein Bein. Als die Wunde platzt, verliert der 36-Jährige das Bewusstsein und muss mit lebensgefährlichem Blutverlust in die Notaufnahme.

In der Episode erzählt auch Frank seine Geschichte. Der 47-Jährige landet kurz vor Heiligabend wieder auf der Straße, nachdem er während einer Langzeit-Therapie einen Kokain-Rückfall hat. Trotz aller Enttäuschungen nehmen Vater und Mutter ihren Sohn zum Weihnachtsfest bei sich auf.

„Hartes Deutschland“-Protagonistin Anna stirbt mit nur 38 Jahren

Drogen können dramatische Folgen haben – das zeigt ein Fall ebenfalls aus der RTLZWEI-Sozialdoku „Hartes Deutschland – Leben im Brennpunkt“. Denn wie nun bekannt wurde, ist die Protagonistin Anna aus Hamburg im Alter von nur 38 Jahren verstorben. Sie wurde leblos in ihrem Zimmer aufgefunden. Sie hinterlässt zwei Kinder, die in Pflegefamilien leben.

„Sie hat ja bei mir im Haus gewohnt und wir haben sie vor ein paar Nächten das letzte Mal gesehen, wo sie sehr, sehr breit und fertig war. […] Und sie hat sich in ihr Zimmer verpisst, […] und ab dem Tag hat sie keiner mehr gesehen“, berichtete Freundin Jacky in „Hartes Deutschland“. „Sie haben Anna gefunden, tot in ihrem Zimmer auf dem Bett“, so Jacky. Vor ihrem Tod soll sie eine Entzündung am Fuß gehabt haben – ob die Infektion mit dem Tod zusammenhängt, ist jedoch ungewiss.

RTLZWEI zeigt „Hartes Deutschland – Leben im Brennpunkt“ immer donnerstags um 20.15 Uhr.