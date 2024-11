„Hannah Montana“-Comeback? Co-Star Cody Linley hat große Hoffnungen

Durch die Serie „Hannah Montana“ hatte Miley Cyrus ihren Durchbruch. Und auch andere Darsteller starteten aufgrund der Produktion richtig durch. Ein Co-Star spricht nun über ein mögliches Serien-Comeback.

Schon lange wünschen sich die Fans ein Comeback der beliebten Serie „Hannah Montana“ und zählt zu einer der erfolgreichsten Disney-Produktionen überhaupt. Die letzte Episode lief bereits vor mehr als zehn Jahren. Ein Co-Star bringt nun ein Reboot ins Spiel.

Cody Linley über „Hannah Montana“-Comeback: „Ich bin dabei“

Cody Linley, der in der Serie Jake Ryan spielte, könnte sich ein Comeback vorstellen. „Ich bin dabei“, sagt der Serien-Star gegenüber E! News beim Premieren-Event von „Wizards Beyond Waverly Place“ in Los Angeles. Um das Comeback voranzubringen, ermutigte Cody Linley die Fans, die Idee auch gegenüber den Disney-Verantwortlichen vorzubringen.

Seine Rolle Jake hatte bei „Hannah Montana“ eine On-off-Beziehung mit dem Seriencharakter Hannah Montana. Sollte es zum Comeback kommen, hat er bezüglich seiner Rolle als Jake bereits einige Visionen für die Zukunft: Zum Mond oder vielleicht einen ganz anderen Weg. Über die Jahre haben sich die Charaktere weiterentwickelt – Cody Linley findet es spannend, die Geschichten weiterzuerzählen.

Ob das Projekt fortgeführt werden kann, liegt bei den Verantwortlichen von Disney. In den vergangenen Jahren ist es um Cody Linley etwas ruhiger geworden – ein mögliches Comeback könnte die Chance für den Schauspieler bieten, wieder ins Rampenlicht zurückzukehren. An die Dreharbeiten von „Hannah Montana“ erinnert er sich gerne zurück.

Darum geht es in „Hannah Montana“

Vom ganz normalen High School Mädchen zur glamourösen Pop‐Queen: Miley Ray Stewart, auf der großen Show‐Bühne als „Hannah Montana“ bekannt, führt ein aufregendes Doppelleben. Nur wenige Freunde und Familienangehörige sind in ihr gut gehütetes Geheimnis eingeweiht, Turbulenzen im Schul‐ und Familienalltag sind also unvermeidbar. Meistert Hannah den komplizierten Spagat zwischen Schülerin und Popstar oder wird ihre wahre Existenz ans Tageslicht kommen?