„Habe Herzinfarkt“: Zitter-Sieg von Deutschland lässt die Fanmeile in Berlin toben!

Berlin ist im Fußballfieber! Am Samstag fand nicht nur das Spiel zwischen Italien und der Schweiz im Olympiastadion statt, sondern um 21 Uhr trat auch Deutschland gegen Dänemark in Dortmund an. KUKKSI war auf der Fanmeile in Berlin unterwegs.

Deutschland steht bei der Fußball-Europameisterschaft im Viertelfinale. Zwar gewann die DFB-Elf gegen Dänemark mit 2:0 – jedoch haben die Dänen ordentlich Kontra geboten. Überschattet wurde der Austragungsort in Dortmund von einem heftigen Unwetter – die Partie musste deshalb zwischendurch unterbrochen werden.

„Ich habe gefühlsmäßig einen Herzinfarkt“

Nach dem Schlusspfiff bebte die Fanmeile in Berlin – Zehntausende Fans verfolgten vor dem Brandenburger Tor und am Bundestag den Achtelfinal-Kracher. Auf der großen Fanzone waren um die 72.000 Menschen anwesend, am Bundestag rund 31.000 Fans. Nach dem Schlusspfiff startete zu „Major Tom“ ein Fan eine Polonaise mit hunderten Menschen. „Ich habe gefühlsmäßig einen Herzinfarkt. Das Spiel hätte nicht geiler sein können“, sagt Fan Christian im Interview mit KUKKSI.

Kurz zuvor gab es jedoch einen Schock-Moment in der Fanzone – als Dänemark den Ball im Tor landete. „Das kann doch nicht wahr sein“, schreit ein Fan. Einige Augenblicke später dann Entwarnung: Das Tor wurde nicht gewertet. Eine Welle der Euphorie schwappte über die Fanmeile. Dänische Fans waren kaum auf der Fanmeile vorhanden – zwei Anhänger haben wir dann aber doch gefunden: „Deutschland war einfach die bessere Mannschaft, aber schade für uns. Die Stimmung hier ist dennoch einzigartig – auch, wenn wir Außenseiter sind“, meinen die Fans zu uns.

„Wenn Deutschland Europameister wird, will ich ein Tattoo mit einer Deutschlandflagge“

Dann haben wir auf der Fanmeile auch Kristin getroffen. In der Halbzeitpause hat sie uns ihre Pläne verraten: „Sollte Deutschland gewinnen, lasse ich mir ein Tattoo machen.“ Welches Motiv, wisse sie jedoch noch nicht. Ihre Freundin Meike will nachziehen und hat schon konkrete Vorstellungen: „Wenn Deutschland Europameister wird, will ich ein Tattoo mit einer Deutschlandflagge.“

Die Party ging nach dem Spiel in der Innenstadt in die nächste Runde – überall Autokorso, Flaggen und feiernde Fans, so weit das Auge reicht. Die schwarz-rot-goldene Sause geht weiter und der Traum vom Sommermärchen lebt. Und auch das Wetter spielte mit: Während es in anderen Regionen während des Spiels heftig gewitterte, war davon in der Hauptstadt nichts zu spüren.