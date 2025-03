„Fernsehgarten“-Eklat: Fans von Andrea Kiewel toben vor Wut

Die 40. Staffel vom „Fernsehgarten“ im ZDF steht in den Startlöchern. Eigentlich ist das für die Fans eine Freude – doch stattdessen toben die Anhänger von Andrea Kiewel vor Wut.

Was wäre ein Sommer ohne den ZDF-„Fernsehgarten“? Auch 2025 dürfen sich die Zuschauer wieder auf das große Open-Air-Spektakel freuen. Die Show startet am 4. Mai 2025 in die neue Saison.

Moderatorin Andrea Kiewel präsentiert auch in diesem Jahr live vom Mainzer Lerchenberg ein abwechslungsreiches Showprogramm mit Musik und Tanz, Artistik und Comedy, Tipps und Servicethemen sowie spannenden Spielen und spektakulären Rekorden.

Auch Andrea Kiewel freut sich auf die neue Saison. Denn nicht nur der „Fernsehgarten“ feiert mit 40 Jahren ein Jubiläum, sondern auch die Moderatorin selbst. Denn seit 25 Jahren präsentiert Andrea Kiewel die Erfolgsshow.

Fans sauer: „Die Sitzplatzkarten sind ja bereits für jeden Tag ausverkauft“

Die Fans dagegen kochen im Vorfeld vor Wut. Denn viele Zuschauer wollten sich die Show vor Ort anschauen – jedoch waren die begehrten Tischplätze innerhalb weniger Minuten weg. „Wollte gern mit meiner 86-jährigen Mama mal hin, aber die Sitzplatzkarten sind ja bereits für jeden Tag ausverkauft“, beklagt eine Anhängerin von Andrea Kiewel bei Facebook.

„Ich glaube, ich werde dieses Jahr auf den Besuch beim ‚Fernsehgarten‘ verzichten“

Ein anderer Zuschauer wird in den sozialen Netzwerken noch deutlicher. Denn bei ihm hat das Bestellsystem komplett versagt: „Also, ich habe Punkt 10 Uhr das Bestellsystem aktiviert, wurde fünfmal rausgeschmissen und landete immer wieder auf Platz 5.000 bis 6.000 – was ich als Frechheit empfand. Dadurch war es mir unmöglich, auch nur eine Sitzplatzkarte zu ergattern. Ich glaube, ich werde dieses Jahr auf den Besuch beim ‚Fernsehgarten‘ verzichten. Ich bin stocksauer!“

Mallorca-Ausgabe vom ZDF-„Fernsehgarten“ ist restlos ausverkauft

Andrea Kiewel selbst wird mit Sicherheit enttäuscht sein, dass nicht alle Fans zum „Fernsehgarten“ können – jedoch sind der Moderatorin die Hände gebunden. Denn das Open-Air-Studio bietet eben nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen an. Stehplatzkarten scheint es aber für einige Shows noch zu geben. Restlos ausverkauft ist dagegen die beliebte Mallorca-Ausgabe der Show. Und auch für die Abschluss-Sendung, den Oktoberfest-„Fernsehgarten“, gibt es kaum noch Karten in allen Kategorien.