GZSZ, AWZ und „Unter uns“ fallen bei RTL aus – das ist der Grund!

Der ein oder andere Fan der RTL-Soaps dürfte sich am Dienstag wundern: Es laufen keine neuen Folgen von „Unter uns“, „Alles was zählt“ und GZSZ. Auch bei RTL+ gibt es keine neuen Episoden – aber was steckt dahinter?

GZSZ hat eine riesige Fanbase und ist über alle Generationen sehr beliebt. Die Serie läuft seit 1992 täglich um 19:40 Uhr. Das gab es bisher selten: Alle drei RTL-Soaps „Unter uns“, „Alles was zählt“ und „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ entfallen an diesem Dienstag. Der Grund dafür ist simpel.

„Unter uns“, AWZ und GZSZ fallen wegen Fußball-EM aus

Ganz Deutschland ist im EM-Fieber. Neben ARD und ZDF hat auch RTL die Rechte, die Spiele der Fußball-Europameisterschaft zu zeigen. RTL zeigt am heutigen Dienstag die Partie zwischen Türkei und Georgien um 18 Uhr – genau die Zeit, wo sonst die RTL-Soaps laufen. Diese fallen dem Fußball zum Opfer.

Auch die RTL-Magazine entfallen

Der Sender steigt bereits um 17 Uhr in die Vorberichterstattung ein – um 18 Uhr ist Anstoß. Das hat nicht nur Auswirkungen auf die RTL-Soaps, sondern auch auf die Magazine. Denn „Explosiv“ und „Exclusiv“ entfallen ebenfalls. Auch „RTL Aktuell“ um 18:45 Uhr wird am heutigen Dienstag zu einer anderen Sendezeit ausgestrahlt. Nach dem Spiel zeigt der Sender um 20:15 Uhr die Show „Das RTL EM-Studio – Alle Spiele, Tore, Emotionen“.

Am Mittwoch laufen die RTL-Soaps wieder – jedoch in einem schwierigen Umfeld. Denn in direkter Konkurrenz läuft um 18 Uhr das nächste Spiel der deutschen Nationalmannschaft – diesmal müssen die DFB-Kicker gegen Ungarn ran. Das Deutschland-Spiel wird in der ARD gezeigt. Auch am Mittwoch zeigt RTL wieder ein EM-Spiel – jedoch handelt es sich dabei um die Partie zwischen Kroatien und Albanien um 15 Uhr. Der Sender steigt 14 Uhr in die Vorberichterstattung ein – ab 17:30 läuft dann wieder das reguläre Programm mit der Serie „Unter uns“.

Insgesamt überträgt RTL zwölf der 51 Fußball-EM-Spiele im Rahmen einer Partnerschaft mit MagentaTV im Free-TV. Auch am 25. und 26. Juni könnte es nachmittags und abends wieder zu Live-Übertragungen der UEFA Euro 2024 bei RTL kommen – die Soaps könnten dann erneut entfallen. Das wird jedoch kurzzeitig entschieden.