Gregor Hägele: Nach seinem Auftritt in der „Helene Fischer Show“ muss er sich entschuldigen

Es ist einer der TV-Highlights an Weihnachten: Das ZDF zeigt eine neue Ausgabe der „Helene Fischer Show“. Kurz nach seinem Auftritt in der Sendung muss sich Gregor Hägele entschuldigen.

Helene Fischer holt wieder zahlreiche nationale sowie internationale Stars in ihre Sendung – dabei sind Größen wie Robbie Williams und Maite Kelly. Und auch Florian Silbereisen stattet ihr einen Besuch in ihrer Show ab. Gregor Hägele hat in der ZDF-Sendung ebenfalls einen Auftritt. Gregor wer? Das dürften sich einige Zuschauer nach der Aufzeichnung in Düsseldorf gefragt haben.

Helene Fischer schwärmt von Gregor Hägele

Gregor Hägele gehört zu den Newcomern in der „Helene Fischer Show“, jedoch liefert der Musiker ab und heizt dem Publikum ordentlich ein. In der TV-Produktion tritt er gemeinsam mit der Schlagerqueen auf und sang seinen Song „Bisschen mehr“. Nicht nur bei den Zuschauern, sondern auch bei Helene Fischer konnte der 24-Jährige punkten: „Du bist so toll“, schwärmt die Musikerin laut dem Portal derwesten.

Kurz nach seinem Auftritt muss sich der Newcomer entschuldigen

Die „Helene Fischer Show“ wurde am 6. und 7. Dezember 2024 in Düsseldorf aufgezeichnet. Einen Tag nach seiner Performance in der Sendung musste sich der Sänger bei seiner Community entschuldigen: „So liebe Schätze, sorry, dass ich hier so ein bisschen still war die letzten Tage. Ich war ein bisschen beschäftigt, bei einer wundervollen Produktion, wo ich dabei sein durfte. Ich glaube, bald darf ich dazu mehr sagen“, schrieb der Musiker bei Instagram.

Bekannt wurde Gregor Hägele durch „The Voice of Germany“. Im Jahr 2017 schied er im Halbfinale der Castingshow aus. Und auch, wenn er nicht als Sieger hervorging – die Sendung war sein Sprungbrett und legte eine steile Karriere hin. Denn die „Helene Fischer Show“ ist nicht sein erster großer Auftritt. 2023 eröffnete er ein National-Football-League-Spiel in Frankfurt am Main und am Tag nach der Aufzeichnung der „Helene Fischer Show“ ging es für ihn zu einem Auftritt beim Handballverein Füchse Berlin.

Bei ihren Tourneen begleitete Gregor Hägele zudem Musikgrößen wie Adel Tawil, Alexander Knappe, Michael Schulte, Johannes Oerding, Max Giesinger und Madeline Juno. Mit der Single „Let Me Go“ versuchte sich der Musiker auch beim ESC-Vorentscheid im Jahr 2019 – dort erreichte er jedoch nur den sechsten Platz.