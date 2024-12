„Golden Bachelor“: Kandidatin Ute wurde von ihrem Ex-Mann betrogen

Ute Stark gehört zu den Kandidatinnen der Kuppelshow „Golden Bachelor“ und buhlt um den Rosenkavalier Franz Stärk. Die 62-Jährige war davor 25 Jahre verheiratet – dann suchte sich ihr Mann eine jüngere Frau.

Die Kandidatin ist lebensfroh und offen für eine neue Liebe. Im Interview mit RTL hat Ute Stark verraten, was sie von den anderen Kandidatinnen unterscheidet: „Ich bin einzigartig durch meine Erfahrungen und Charaktereigenschaften. Ich habe viele Kulturen kennengelernt, was mir sehr gefallen hat. Ich bin sehr aktiv. Ich habe immer meine Ziele verfolgt, das heißt, ich habe Karriere gemacht und auch meine Familie versorgt. Ich bin nicht neidisch und kann gut gönnen. Ich bin mit mir sehr zufrieden und genieße mein Leben. Ich habe gerade die beste Phase meines Lebens.“

Ute wurde von ihrem Mann betrogen: „Er hatte neun Monate lang eine Affäre“

In der Liebe lief es für Ute Stark in der Vergangenheit nicht immer bestens. Denn die 62-Jährige wurde von ihrem Ex-Mann betrogen – plötzlich stand nämlich seine jüngere Freundin vor der Tür. „Plötzlich hat die Freundin meines Mannes bei mir geklingelt. Er hatte neun Monate lang eine Affäre“, sagt die „Golden Bachelor“-Kandidatin gegenüber der Bild-Zeitung. Ihr Ex-Mann war zu dem Zeitpunkt bei einem Kumpel. Und plötzlich packt die neue Freundin aus: „Sie hat mir SMS gezeigt und war sehr verliebt. Sie wollte ihn für sich.“

Ute verstand die Welt nicht mehr. „Ich habe ihn angerufen, dann saßen wir zu dritt im Wohnzimmer. Ich war unter Schock – geweint habe ich erst später“, erzählt die 62-Jährige. Ute ist eine Geschäftsfrau und war oft im Ausland. Sie vertraute ihrem Mann blind – ein Fehler, wie sich dann herausstellte. „Es war sehr schmerzhaft, zu erfahren, dass in meiner Ehe nicht alles so war, wie ich dachte. Du fragst dich, ob du den Menschen überhaupt kennst. Er führte neun Monate lang ein Doppelleben“, so Ute.

Beide haben eine Tochter – deshalb wollte Ute ihm noch eine Chance geben. Am Ende zog sie trotzdem einen Schlussstrich: „Ich wollte meine Familie beschützen und diese Idylle bewahren. Darum haben wir eine Paartherapie gemacht und ich habe ihm verziehen. Nach 25 Ehejahren habe ich mich schließlich getrennt.“ Es sei noch viel mehr vorgefallen – heute redet das Ex-Paar nicht mehr miteinander. Aufgrund der Vorfälle kann sie auch schwer Vertrauen zu anderen Männern aufbauen – so auch bei Franz Stärk: „Es ist für mich unglaublich schwierig, wieder Vertrauen aufzubauen.“