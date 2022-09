Girl-Power: Katja Krasavice wird DSDS-Jurorin!

Das ist mal eine echte Überraschung! Erst kürzlich wurde bekannt, dass Sängerin Leony neben Pietro Lombardi und Dieter Bohlen in der DSDS-Jury sitzen wird. Nun wurde die letzte Jurorin offiziell bekanntgegeben: Katja Krasavice wird in der Jubiläumsstaffel der erfolgreichen Castingshow dabei sein.

Schon länger gab es Spekulationen darüber, dass Katja Krasavice bei „Deutschland sucht den Superstar“ dabei sein könnte. Nun wurde es offiziell bestätigt: Die Influencerin wird tatsächlich am Jurypult sitzen und die Auftritte der Sängerinnen und Sänger bewerten. Das gab RTL jetzt in einer Mitteilung bekannt. Diverse Nummer 1 und Top 10 Alben und Singles in Deutschland, Millionen von Spotify Streams und YouTube-Abrufe, dazu über 7 Millionen Follower in den sozialen Medien – Katja Krasavice ist derzeit in aller Munde und zählt zu den erfolgreichsten Social Media Stars in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Katja Krasavice ist bei DSDS dabei

Next Stop: RTL. Neben Dieter Bohlen, Pietro Lombardi und Leony am DSDS-Jurypult bringt die selbstbewusste 26-Jährige garantiert jede Menge Frauenpower in die finale Staffel. Katja Krasavice: „DSDS und ich – Ich freu‘ mich riesig! Auf meine Mitjuroren, auf die singenden, rappenden und unterhaltenden Talente und auf die garantiert krasse Zeit – von mir aus kann’s sofort losgehen!“

20 Jahre DSDS! Die Jurycastings zur Jubiläumstaffel starten in Kürze. Ist die erste Hürde erfolgreich bestanden, geht es für die Talente von „Deutschland sucht den Superstar“ auf abenteuerliche Reise – nicht nur musikalisch: Nach dem ersten Recall-Step auf Mallorca warten traumhafte Locations im Paradies auf die vielversprechendsten Sänger und Sängerinnen von DSDS 2023. RTL zeigt die letzte Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ zu Beginn des neuen Jahres. Schon gelesen? DSDS 2023: Start, Kandidaten, Jury & Drehort – das ist bisher zur Staffel bekannt!