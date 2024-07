Geheime „Falltür“ im Flugzeug: Diesen Raum bekommen Passagiere nie zu Gesicht

Über den Wolken passiert so einiges, was die Passagiere nicht mitbekommen. Was macht eigentlich die Crew, wenn sie sich gerade nicht um die Passagiere kümmert? Eine Flugbegleiterin hat das Geheimnis gelüftet.

Langstreckenflüge verlangen von den Passagieren einiges ab – aber vor allem auch von der Kabinen-Crew. Denn diese muss über den Wolken arbeiten, für die Sicherheit sorgen und sich um die Fluggäste kümmern. Es gibt aber auf längeren Flügen auch Phasen, wo die Passagiere vor allem schlafen oder Filme schauen. Und auch die Kabinen-Crew zieht sich dann kurzzeitig zurück – und zwar in einen geheimen Raum, den Passagiere nie zu Gesicht bekommen.

Crew-Mitglieder haben einen geheimen Schlafraum

Gerade bei Langstreckenflügen ist nicht die ganze Besatzung immer anwesend. Einige Crew-Mitglieder gönnen sich dann nämlich auch etwas Ruhe – und zwar in einem geheimen Schlafraum. Dieser ist vor allem in größeren Passagiermaschinen wie der Boeing 777 vorhanden. Es handelt sich dabei um sogenannte Crewrests. Über diesen versteckten Raum im Flieger berichtet die ehemalige Flugbegleiterin Svenja bei RTL und bestätigt, dass sich die Crew während einem langen Flug dort eine Pause gönnt.

In dem geheimen Crew-Raum muss man sich die Betten wie Kojen vorstellen und befindet sich meist unter dem Dach des Flugzeuges – der Raum ist jedoch sehr klein und vor allem auch ziemlich laut. Während der eine Teil der Besatzung sich eine Pause gönnt, halten die anderen Mitarbeiter „Wache“ in der Kabine – danach wird getauscht. Bevor das Flugzeug zur Landung ansetzt, ist die komplette Crew wieder in der Kabine.

Flugbegleiterin Susannah Carr hat gegenüber CNN die Ruhezonen genauer beschrieben: „Sie können recht komfortabel sein. Sie haben eine gepolsterte Matratze, einen Lüftungsschlitz, damit die Luft zirkulieren kann, und Temperaturregler, damit man es kühler oder wärmer haben kann. Und wir bekommen Bettwäsche, die normalerweise der in der Business Class auf unseren internationalen Flügen entspricht.“ Die Ruhezonen sind für Passagiere gut getarnt und wahrscheinlich würde man denken, dass es sich dabei um eine Toilette handelt.