Im Flugzeug: Darum sollte man das Kabinenpersonal nie bitten, den Koffer zu verstauen

Es kommt immer wieder vor: Passagiere fragen die Flugzeug-Crew um Hilfe, ob sie den Koffer verstauen können. Das sollte man jedoch lieber nicht machen – das hat auch seine Gründe.

Im Flugzeug tummeln sich viele Menschen auf engstem Raum – den Koffer in der Ablage zu verstauen, ist manchmal keine leichte Aufgabe. Der Koffer kann bei einer Reise schnell voll werden – und vor allem ist dieser schwer. Beim Sitzplatz angekommen, fragen sich viele Urlauber, wie sie es schaffen sollen, das Gepäckstück in die dafür vorgesehene Box oberhalb der Sitzreihen zu hieven.

Meist steht ein Mitglied der Crew nicht weit weg und in den meisten Fällen bieten sie auch ihre Hilfe an – das ist jedoch absolut nicht selbstverständlich. Denn fragen sollte man die Stewards und Stewardessen lieber nicht, ob sie dabei helfen können, das Gepäck zu verstauen. Der Grund ist auch sehr simpel: Es gehört einfach nicht zu ihren Aufgaben.

Hilfe beim Gepäck: Die Crew wäre bei Verletzungen nicht mal versichert

Ist der Koffer zu schwer und zieht sich das Crew-Mitglied deshalb eine Zerrung, Hexenschuss oder Bandscheibenvorfall zu, wäre das in dem Fall nicht als Arbeitsunfall versichert, wie das Portal Travelbook schreibt. Bei leichtem Gepäck mit sehr geringem Verletzungsrisiko kann es natürlich mal vorkommen, dass hilfsbereite Flugbegleiter den Kabinengästen freiwillig unter die Arme greifen – jedoch nicht, weil sie es müssen. Es handelt sich dabei um eine Nettigkeit der Crew.

Die Aufgaben der Stewards und Stewardessen

Die Stewards und Stewardessen sind nicht dafür verantwortlich, die Gepäckstücke in den Boxen zu verstauen, sondern in der ersten Linie für die Sicherheit an Bord. Im Evakuierungsfall muss die Crew sofort reagieren und den Passagieren mit den Sicherheitsvorschriften vertraut machen – deshalb gehört auch das Servieren von Speisen und Getränken nicht zu den wichtigsten Aufgaben des Flugpersonals. Der Bordservice ist also eher zweitrangig.

Auch gehört es zu den Aufgaben der Flugbegleiter und Flugbegleiterinnen, sich um hilfsbedürftige Mitreisende zu kümmern – dazu zählen etwa ältere Menschen, Rollstuhlfahrer oder schwangere Personen. Wenn man also körperlich in der Lage ist, das Gepäck selbst zu verstauen, sollte man diese Verantwortung nicht auf die Crew übertragen.