Darum sollte man eine Hängematte mit ins Flugzeug nehmen

Viele Passagiere kennen das Problem: Besonders auf langen Flügen tun die Füße weh und werden dick. Ein skurriles Gadget kann Abhilfe schaffen – und zwar eine Hängematte.

Die nächste Reise steht an – und damit auch der Flug. Und je nach Reiseziel kann der ziemlich lange dauern. Langstreckenflüge können durchaus unangenehm sein, denn schließlich sitzt man die ganze Zeit und irgendwann tun die Knöchel weh. Besonders auf die Beine und Füße kann sich das auswirken. Ein Gadget kann die Flugreise erheblich erleichtern – die Rede ist von einer Fuß-Hängematte.

Darum ist eine Hängematte für die Füße auf Langstreckenflügen sinnvoll

Bei der sogenannten Fußhängematte handelt es sich um eine mobile Fußstütze. Diese wird an dem Klapptisch des Vordersitzes befestigt, wie das Portal reisereporter berichtet. Auf der gepolsterten Schlaufe kann man entweder die Füße oder die Unterschenkel ablegen. Das wirkt sich nicht nur positiv auf die Füße aus, sondern kann auch Schmerzen in der unteren Rückenhälfte mindern.

Zudem kann man mit einer nach hinten gestellter Rückenlehne eine bessere Schlafposition erreichen. Ein weiterer Vorteil: Die Fußstütze ist so leicht, dass sie perfekt ins Handgepäck passt. Die Fußhängematte kann man übrigens nicht nur im Flugzeug verwenden, sondern auch auf längeren Bus- oder Zugreisen.

Schlafen ohne Nackenstarre – ein Reisekissen sorgt für zusätzlichen Komfort

Vor allem in der Economy-Class ist der Platz im Flugzeug extrem beschränkt – meist ist es so eng, dass man keine angenehme Schlafposition findet. Neben der Fußhängematte kann ein weiteres Travel-Gadget für eine bessere Schlafposition sorgen – und zwar ein aufblasbares Reisekissen. Das Kissen hat an den Seiten je Löcher für die Arme und oben eines für das Gesicht – der Kopf kann so perfekt auf das Reisekissen abgelegt werden. Die Armlöcher ermöglichen einen festen Halt.

Auch diese Gadgets sorgen für einen besseren Schlaf im Flugzeug

Von quasselnden Sitznachbarn bis hin zu surrenden Turbinen-Geräuschen: Der Geräuschpegel im Flugzeug ist enorm hoch und vor allem nervig. An einen ruhigen Schlaf ist nicht zu denken – Abhilfe kann ein Flugzeug-Gehörschutz schaffen. Damit kann man sämtliche Umgebungsgeräusche ausblenden. Dieser kann zudem Ohrenschmerzen beim Start und der Landung lindern.

Nicht nur die Geräusche, sondern auch das helle Licht ist beim Schlafen nervig. Dafür sollte man sich eine Verdunklungs-Schlafmaske einpacken. So kann kein Lichtstrahl mehr hindurchscheinen und sorgt für einen deutlich besseren Schlaf. Auch bequeme Kleidung oder eine Kuscheldecke sorgen für einen besseren Schlaf auf einem Langstreckenflug.