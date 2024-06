Flop mit Ansage: RTL scheitert mit „Prominent getrennt“ – fliegt die Show aus dem Programm?

„Prominent getrennt“ läuft bei RTL+ hervorragend. Nun hat RTL die Realityshow auch ins lineare Fernsehen geholt – dort scheiterte der Sender jedoch krachend. Und das sogar ganz ohne EM-Konkurrenz.

Im Mai kündigte der Sender an, die Show „Prominent getrennt“ auch im TV zeigen zu wollen. Beim Streamingdienst RTL+ ist die Show einer der erfolgreichsten Formate – jedoch wohl nicht im linearen TV: Der Sender hat die Show eher im Nachtprogramm versendet. Nun lief das Format bei RTL in der Primetime – es war der erste spielfreie Tag bei der Fußball-EM und demnach gab es nur wenig Konkurrenz. Und dennoch schauten kaum Zuschauer zu.

Quoten-Drama bei „Prominent getrennt

Die schlimmsten Quoten-Befürchtungen wurden wahr: Nur 450.000 Menschen schauten in der jungen Zielgruppe die Sendung am Donnerstagabend bei RTL, wie DWDL berichtet. Später waren es sogar nur 230.000 Zuschauer. Die beiden Folgen erreichten Marktanteile von 3,8 und 3,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Nicht mal eine Million verfolgten also „Prominent getrennt“ – für RTL war das ein heftiger Flop mit Ansage. Ob der Sender die Show also weiterhin in der Primetime zeigen wird, bleibt aufgrund der niedrigen Quoten eher fragwürdig.

Immerhin: Dennoch holte RTL die Tagesmarktführerschaft – das lag vor allem an den starken Magazinen. Bereits „Punk 7“ funktionierte hervorragend, auch „Punkt 12“ kam bei den Zuschauern gut an und „RTL Aktuell“ holte um 18:45 Uhr sogar einen sehr hohen Marktanteil von 21,2 Prozent.

Die Fußball-Europameisterschaft ist ein absoluter Publikums-Magnet und holt extrem hohe Zuschauerzahlen – auch die Spiele ohne deutsche Beteiligung laufen für die übertragenden Sender perfekt. MagentaTV zeigt alle 51 Spiele. Im Free-TV halten ARD, ZDF und RTL die Rechte und teilen sich die Spiele untereinander auf. Das erste Achtelfinale zwischen Italien und der Schweiz läuft am Samstag bei RTL, danach folgt Deutschland gegen Dänemark im ZDF.