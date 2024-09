Familie bestätigt: US-Rapper Chino XL (†50) beging Suizid

Chino XL ist im Alter von nur 50 Jahren verstorben. Nun herrscht traurige Gewissheit: Die amerikanische Hip-Hop-Größe hat Suizid begangen. Das bestätigte die Familie in einem Statement.

Rapper Chino XL, mit bürgerlichem Namen Derek Emmanuel Barbosa, ist Ende Juli verstorben. Bisher gab es keine genauen Details zu den Todesumständen. Nun hat sich die Familie dazu geäußert.

Die Angehörigen bestätigen, dass sich Chino XL das Leben genommen hat. „Mit der größten Traurigkeit, die man sich vorstellen kann, teilen wir die Nachricht mit, dass unser geliebter Vater beschlossen hat, sein eigenes Leben zu beenden“, heißt es in einem Statement, welches TMZ vorliegt. Weiter schreiben die Angehörigen: „Es war die schmerzhafteste und persönlichste Erfahrung unseres Lebens, aber zu Ehren des Suizidmonats haben wir beschlossen, diese Wahrheit zu teilen.“

„Unser Vater war unser Fels und unser bester Freund“

Für seine Töchter ist der Verlust extrem schmerzhaft. „Unser Vater war unser Fels und unser bester Freund. Papa Bär hat uns geliebt und uns so viel beigebracht. […] „Wir sind unendlich dankbar für die Zeit, die wir mit Papa verbringen durften, und sind überwältigt von der unermesslichen Liebe, die uns aus aller Welt entgegengebracht wird“, schreiben sie in der Mitteilung und bedanken sich dafür für die unzähligen Kommentare im Netz.

Chino XL hatte eine bewegte Karriere

Chino XL startete seine Karriere bereits als Teenager und unterzeichnete im Alter von 16 Jahren seinen ersten Plattenvertrag. Der Rapper stammte aus dem New Yorker Stadtteil Bronx. Sein Debüt „Here to Save You All“ erschien im Jahr 1996. Aufmerksamkeit brachte ihm vor allem der Song „Riiiot“, in dem er den damaligen Superstar 2Pac gedisst hat. Mit seinem Track „Hit ‚Em Up“ reagierte er darauf, wurde aber kurze Zeit später ermordet.

Chino XL brachte mehrere Alben raus, widmete sich dann aber später vor allem der Schauspielerei. So stand er unter anderem für TV-Hits wie „Reno 911“, „Schatten der Leidenschaft“ und „CSI: Miami“ vor der Kamera. An der Seite von Kate Hudson und Luke Wilson war er auch in dem Hollywood-Film „Alex & Emma“ zu sehen.

HINWEIS DER REDAKTION | Du leidest selber an Depressionen oder hast Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern.