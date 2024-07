„Falsche Schlangen“: Streit eskaliert um Daniela Büchner bei „Reality Queens“

Erstmals nehmen Daniela Büchner und Tochter Joelina Karabas gemeinsam an einer Realityshow teil. Doch für die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin ist das Abenteuer schon wieder vorbei. Und dann fliegen plötzlich die Fetzen.

High Heels an, Glamour aus: In der neuen Show „Reality Queens – auf High Heels durch den Dschungel“ wandern 12 bekannte Reality-Kandidatinnen durch den Dschungel. In der Show müssen sich die Stars in mehreren Challenges beweisen. Nun stand der erste Rauswurf an.

Es sind Marlisa Rudzio und Jasmin Herren, die sich bei der ersten Nominierung gegen Daniela Büchner entscheiden. „Ich habe mich für Danni entschieden. Einfach, weil ich mit den anderen halt noch mehr Kontakt habe und die mir einfach noch mehr ans Herz gewachsen sind“, begründet Marlisa ihre Entscheidung.

„Ich habe mich für Danni entschieden, damit Joelina eine Chance bekommt“, meint Jasmin. „Ich möchte auch, dass du dich noch zeigen kannst“, meint auch Marlisa. Daniela Büchner platzt daraufhin der Kragen. „Ich hoffe, meine Tochter wird euch allen kräftig in den Arsch treten, die mich hier rausgeworfen haben“, erklärt sie wütend. „Ja, mache ich“, verspricht Joelina Karabas.

Daniela Büchner will keine Umarmung von „falschen Schlangen“

Als sich Marlisa Rudzio und Jasmin Herren von Daniela Büchner verabschieden wollen, bekommen sie eine Abfuhr: „Nein, geht mal weg!“, sagt sie wütend. Eine Umarmung mit „falschen Schlangen“ lehne sie ab. Der Streit ist völlig eskaliert beim Auszug von Danni Büchner – nur Emmy Russ lässt das alles kalt: „Ich habe Hunger. Könnt ihr leise sein?“

Joelina Karabas habe ihre impulsive Reaktion erklärt. „Ich bin immer echt und brauche auch meine Emotionen nicht zu verstecken. Von daher trage ich mein Herz auf der Zunge. Ein Problem habe ich damit aber nicht – kann mir aber gut vorstellen, dass jemand anders eins damit hat“, sagt sie gegenüber Promiflash. Auch das Verhalten ihrer Mutter verteidigt sie: „Wir haben halt Feuer im Blut und das ist auch völlig okay so. Ich bin stolz, dass wir zu unseren Gefühlen stehen und real sind.“

Die Folgen von „Reality Queens“ sind bei RTL+ verfügbar.