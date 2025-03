Gewalt-Eklat bei „The 50“: Streit zwischen Georgina Fleur und Sam Dylan eskaliert völlig

In der Amazon-Prime-Show „The 50“ ist der Streit völlig eskaliert. Georgina Fleur wurde gegenüber Sam Dylan handgreiflich – das hat nun für die Ex-Dschungelcamperin bittere Konsequenzen.

In „The 50“ trafen mit Georgina Fleur und Sam Dylan ein Duo mit Konfliktpotential aufeinander. In der Amazon-Prime-Show verlor Georgina Fleur völlig die Fassung – und ging dann auf ihren Konkurrenten los.

„Bist du bescheuert? Du greifst mich hier an. Sag mal, spinnst du?“

Die beiden waren früher beste Freunde, aber schon seit Jahren zerstritten. In der fünften Folge von „The 50“ kommt es zu einem heftigen Streit. „Halt einfach deine Fresse, Mann“, wird Sam Dylan von Georgina Fleur angeschrien. Sam Dylan ist fassungslos: „Bist du bescheuert? Du greifst mich hier an. Sag mal, spinnst du?“, verteidigt er sich. Es kommt dann sogar zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung und schlägt mit ihrer schwarzen Tasche auf den Influencer ein.

Yasin Mohamed und Christina Grass halten Georgina Fleur zurück, dass diese komplett auf Sam Dylan losgeht. „Hau bloß ab. Du ekliger Mensch. Du bist der ekligste Mensch der Welt“, tobt sie weiter. Sam Dylan ist geschockt: „Ich habe ihre Augen gesehen. Die war wie vom Teufel besessen.“

Die Dreharbeiten liegen eine Weile zurück. Wie steht Georgine Fleur heute zu dem Eklat? „Ich habe Sam nicht geschlagen, sondern nur leicht mit der Tasche gestreift. Ich fand den Rauswurf komplett überzogen“, sagt Georgina Fleur in der Bild-Zeitung. Und weiter erklärt sie: „Das Ganze zwischen Sam und mir hat eine Vorgeschichte. Wir waren mal eng befreundet – aber dann hat er meine Schwangerschaft bei Instagram an die ganze Welt herausposaunt. Das war ein krasser Vertrauensmissbrauch. Und das Schlimmste, was man einer Frau antun kann. Das werde ich ihm nie verzeihen.“ Georgine Fleur musste die Show verlassen. Reality-Star Matthias Mangiapane rückte für sie nach.