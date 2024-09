Essen versalzen? Mit dem Kartoffel-Trick kann man das Gericht retten

Da passt man einen kurzen Moment nicht auf – und schon ist das Essen versalzen. Einige Tricks können jedoch Abhilfe schaffen und das Gericht noch retten.

Ohne Salz ist jede Suppe fad – und jedes andere herzhafte Gericht eigentlich auch. Wohl alle haben es schon mal mit Salz gut gemeint und das Gericht damit überwürzt. Das selbst leckerste Essen wird damit ungenießbar. „Jetzt hilft nur noch eins: wegschütten!“, denken dann die meisten. Doch dazu muss es nicht kommen – mit einigen Hacks kann das Essen nämlich noch gerettet werden. Es kommt vor allem auch darauf an, welches Gericht man versalzen hat – bei den meisten Gerichten eignet sich dafür der Kartoffel-Trick.

Mit diesen Tricks rettet man versalzenes Essen

Suppen

Ist die Suppe versalzen, sollte man diese keinesfalls mit Wasser strecken. Der Grund? Damit verliert sie an Aroma, jedoch nicht an Salzigkeit. Fond oder Brühe ohne Salz eignen sich gut, noch besser sind Wein oder Sahne. Auch der Kartoffel-Trick kann helfen: Dazu schneidet man eine Kartoffel in zwei Hälften und kocht diese einfach mit. Diese nimmt nämlich viel Salz aus der Suppe auf – danach entfernt man diese.

Nudeln

Ohne Salz schmecken die Nudeln eher fad – und dann hat man es vielleicht zu gut gemeint. Aber auch bei Pasta gibt es einen Trick: Man kocht die Nudeln einfach noch einmal kurz im ungesalzenen Wasser auf – danach werden diese abgeschreckt. Auch eine frische Tomatensoße oder eine Sahnesoße passt perfekt zu versalzenen Nudeln.

Soßen

Um versalzene Soßen zu retten, gibt es gleich mehrere Varianten. Um eine Balance zu schaffen, kann man Zucker, Honig oder Wein verwenden. Auch Sahne, Schmand oder Milch eignen sich hervorragend. Wie bei Suppen hilft auch hier der Trick mit der rohen Kartoffel – ansonsten kann man auch ein Stück Brot zur Neutralisierung verwenden. Denn auch dieses entzieht der Soße viel Salz. Es sollte sich aber um eine Brotsorte handeln, die sich nicht sofort auflöst.

Eintöpfe

Auch bei Eintöpfen kann man den Kartoffel-Trick anwenden. Backpflaumen, die für eine Viertelstunde mitgaren, sollen die gleiche Funktion erfüllen – ein Versuch kann nicht schaden. Auch Rotwein passt zu Eintöpfen hervorragend. Ansonsten eignen sich auch Milchprodukte wie Joghurt, Sahne oder Schmand.

Salat-Dressing

Honig passt perfekt zum Salat. Und mit seiner Süße schafft er ein Gleichgewicht, wenn das Salat-Dressing versalzen ist. Man sollte einen Teelöffel Honig zum Dressing dazugeben. Um das Salz zu neutralisieren, eignen sich auch Joghurt oder Sahne dafür.

Essen versalzen? Speise einfach verdoppeln

Den Kartoffel-Trick oder auch das Gericht zu strecken kann man oft anwenden. Aber es gibt noch einen anderen Trick, der auf den ersten Blick etwas ungewöhnlich klingt: Man kann die jeweilige Speise einfach nochmal kochen – und lässt dabei einfach das Salz weg. Anschließend wird das „geschmacklose“ mit dem versalzenen Gericht vermischt. Der einzige Nachteil: Das Gericht hat man nun in der doppelten Menge. Ein Teil davon lässt sich eventuell einfrieren.