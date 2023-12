Küchen-Hack: So kann man angebrannte Milch retten!

Einmal kurz nicht am Topf gestanden und schon ist es passiert: Die Milch ist angebrannt! Dann ist nicht nur der Topf versaut, sondern in den meisten Fällen auch die Milch. Mit einem Trick kann man angebrannte Milch aber noch retten.

Ob für ein Dessert, Milchreis oder einen warmen Kakao – Milch ist in vieler Hinsicht einsetzbar. Milch im Topf kann jedoch sehr schnell anbrennen und innerhalb von wenigen Augenblicken die Rezept-Pläne regelrecht ruinieren. Und man hat damit gleich doppelt Ärger: Der Topf muss schließlich auch noch gereinigt werden und das ist gar nicht so einfach. Angebrannte Milch kann man mit einigen Tricks jedoch vermeiden und mit einem Hack auch retten.

Mit diesen Tipps vermeidet man angebrannte Milch

Die Milch sollte man nie aus den Augen lassen. Denn diese kann innerhalb von wenigen Sekunden anbrennen.

Die Milch unbedingt auf mittlerer Hitze erwärmen! Zwar wird sie dann langsamer warm, aber vor allem gleichmäßiger und man senkt das Risiko, dass diese anbrennt.

Damit sich die warmen Schichten am Boden und die kalten Schichten im oberen Teil vermischen, sollte man die Milch beim Erhitzen regelmäßig umrühren.

Sobald die Milch an der Seite hochkocht, kann man diese vom Herd nehmen. Denn bleibt sie darauf länger, kann sie sofort anbrennen.

Diese Tricks verhindern angebrannte Milch

Wenn man diese Dinge beachtet, wird die Milch kaum mehr anbrennen. Es gibt aber laut gofeminin auch noch weitere Tricks, womit man angebrannte Milch verhindern kann.

Löffel-Trick: Einen Löffel oder anderes Besteck aus Metall während dem Kochen in den Topf legen. Denn so kann der Dampf besser entweichen. Hintergrund: Beim Kochen bildet sich eine Haut auf der Milch. Diese reißt irgendwann auf, so dass der Wasserdampf zu schnell entweicht und die Milch überkocht. Mit einem Löffel kann das nicht mehr passieren!

Wasser-Trick: Man wäscht den Topf mit kaltem Wasser ab. Danach trocknet man diesen nicht ab und füllt dann die Milch dort herein. Das Wasser dient dann als Schutzschicht. Das Umrühren sollte man dennoch nicht vergessen.

Man wäscht den Topf mit kaltem Wasser ab. Danach trocknet man diesen nicht ab und füllt dann die Milch dort herein. Das Wasser dient dann als Schutzschicht. Das Umrühren sollte man dennoch nicht vergessen. Butter-Trick: Ein Stück Butter soll ebenfalls verhindern, dass sich Haut auf der Milch bildet.

So kann man angebrannte Milch retten

Ist die Milch einmal angebrannt, nimmt dieses eine merkwürdigen Geschmack an. Angebrannte Milch kann man aber noch retten – zumindest dann, wenn diese leicht angebrannt ist. Die Milch sollte man dann sofort in einen anderen Topf umfüllen und den anderen einweichen. Um den Geschmack der angebrannten Milch etwas zu überdecken, kann man Gewürze wie Kardamom, Zimt oder Gewürznelken in den Topf geben. Auch Vanillezucker soll helfen, andere setzen hingegen auf eine Prise Salz. Egal, für was man sich einigt – man sollte davon nur wenig dazugeben. Denn Milch soll noch wie diese schmecken. Wenn die Milch komplett angebrannt ist, ist diese nicht mehr zu retten. Übrigens: Mit Salz kann man den Topf mit der angebrannten Milch ebenfalls reinigen.

