Erste „Schlag den Star“-Show ohne ihn: Diesen Seitenhieb kann sich Elton nicht verkneifen!

Über viele Jahre präsentierte Elton die ProSieben-Show „Schlag den Star“. Nach seinem Rauswurf lief am Sonntagabend die erste Sendung ohne ihn – und kann sich einen Seitenhieb nicht verkneifen.

ProSieben teilte im April mit, die Zusammenarbeit mit Elton nach 23 Jahren beenden zu wollen. Somit war der Moderator auch raus bei „Schlag den Star“ – die Sendung soll künftig Matthias Opdenhövel übernehmen. Am Sonntagabend flimmerte die erste Ausgabe ohne Elton über die Bildschirme.

Elton stichelt gegen „Schlag den Star“

Der 53-Jährige verkündete, dass er die Ausgabe im TV verfolgen werde. „Werde heute mit einem lachenden und einem weinenden Auge TV gucken“, schrieb Elton. Obwohl ihm der Rauswurf damals sehr getroffen hat, nimmt es Elton sportlich: „Wünsche aber dem gesamten ‚Schlag den Star‘-Team eine reibungslose Show.“ Dann kann er sich einen Seitenhieb aber doch nicht ganz verkneifen. „Puh. Ok. Heute wohl früh ins Bett“, lässt Elton bei Instagram verlauten.

Zuschauer kritisieren Show: „Damit habt ihr euch keinen Gefallen getan“

In den sozialen Netzwerken wurde viel über die Sendung diskutiert. Und die Zuschauer schienen nicht begeistert zu sein. „Fühlt sich nicht richtig an, die Sendung. Bestimmt, weil Elton nicht dabei ist. Fühlt sich an wie Sport ohne Bewegung“, schrieb ein Nutzer bei Instagram. „Ich habe Opdenhövel eine Chance gegeben. Jetzt schalte ich um. Der ist unerträglich“, kommentiert ein anderer User. Ähnlich sieht es ein weiterer Zuschauer: „Ich gab dem Ganzen eine Chance. Aber das ist einfach nur schrecklich, Opdenhövel redet ununterbrochen. Damit habt ihr euch keinen Gefallen getan!“

Elton hatte nach seinem Rauswurf vermutet, dass ihm ProSieben aufgrund der Zusammenarbeit mit RTL gekündigt habe. Damit lag der Moderator wohl richtig. Denn ProSieben-Senderchef Hannes Hiller hat gegenüber DWDL damals verlauten lassen: „Ich versuche es mal mit einem Bild aus dem Fußball: Wenn jemand seit Jahren regelmäßig für den BVB aufläuft, aber dann immer häufiger im Fanblock den FC Bayern anfeuert, stellt sich doch zwangsläufig eine Frage: ‚Wann ist die richtige Zeit für einen Vereinswechsel?'“