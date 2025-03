Elton verkündet sein Show-Aus: So geht es mit „Wer weiß denn sowas?“ weiter

Nach zehn Jahren verlässt Elton die beliebte ARD-Quizshow „Wer weiß denn sowas?“. Seit 2015 gehörte der Entertainer zum festen Team in dem Format – doch nun ist endgültig Schluss. Aber wie geht es nach dem Show-Aus von Elton mit der Sendung eigentlich weiter?

Elton steigt überraschend bei „Wer weiß denn sowas?“ aus. „Nach zehn Jahren ist es Zeit, einen neuen Weg einzuschlagen. Ich möchte künftig mehr Zeit für meine Familie, meine Freunde und mich selbst haben“, erklärte der 53-Jährige.

„Alles, was Rang und Namen hat, war bei uns zu Gast. Wir haben die unglaublichsten Fragen gestellt bekommen und gemeinsam mit den Kandidaten und Zuschauern gelacht, gestaunt und gerätselt“, erinnert sich Elton. Besonders die Zusammenarbeit mit Kai Pflaume und Bernhard Hoëcker wird er vermissen: „Wir sind zu einem wunderbaren Team zusammengewachsen.“

ARD-Programmdirektorin Christine Strobl lobt den Entertainer: „Elton hat der Show mit viel Charme, Witz und Herz einen einzigartigen Charakter verliehen und damit unzählige unvergessliche Momente geschaffen.“

So geht es mit „Wer weiß denn sowas?“ weiter

Nun ist auch bekannt, wie es nach dem Show-Aus von Elton mit „Wer weiß denn sowas?“ weitergeht. „Die beliebte Quizsendung ,Wer weiß denn sowas?’ wird in bewährter Form und natürlich mit Bernhard Hoëcker fortgesetzt“, erklärte ein Pressesprecher gegenüber spot on news. Das Statement lässt daraufhin hindeuten, dass man am Konzept der Sendung nichts ändern will. Wer die Nachfolge von Elton antritt, soll rechtzeitig bekanntgegeben werden.

Elton ist in der laufenden Staffel noch zu sehen. Am 26. April soll er mit einer großen Samstagabend-Sonderausgabe um 20.15 Uhr verabschiedet werden. Elton war in rund 1.300 Ausgaben der Quizsendung gesehen – davon hat er rund 545 Ausgaben gewonnen.

Elton hatte bereits seinen letzten Arbeitstag

Während die letzte Ausgabe von „Wer weiß denn sowas?“ erst noch im TV zu sehen ist, hatte Elton bereits seinen letzten Arbeitstag. „Wow und Puh. Gestern war die letzte Aufzeichnung für mich von ‚Wer weiß denn sowas?‘“, schrieb er in einer Instagram-Story. Und weiter: „Es war echt alles sehr sehr emotional. […] Es war echt eine verdammt geile Zeit.“