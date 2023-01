DSDS-Skandal um Jill Lange: Das sagt RTL zu den Worten von Dieter Bohlen!

Die kommende Folge von „Deutschland sucht den Superstar“ sorgt bereits vor der Ausstrahlung für einen handfesten Skandal! Kandidatin Jill Lange erhob schwere Vorwürfe gegen Dieter Bohlen und hat damit einen echten Sexismus-Eklat ausgelöst. Jetzt meldet sich RTL zu Wort.

Die Worte von Dieter Bohlen bei „Deutschland sucht den Superstar“ zu Jill Lange schlagen hohe Wellen. Die Kandidatin war vor ihrer Teilnahme an der Castingshow in einigen Kuppelformaten zu sehen. Das scheint Dieter Bohlen überhaupt nicht zu gefallen. „Hast du nur Abi und dich durchnudeln lassen?“, fragte der Poptitan die 22-Jährige. Ein Satz, welcher für einen Eklat in der finalen Staffel sorgt.

Die Kandidatin hat sich in einem Statement in den sozialen Netzwerken ausführlich zu wort gemeldet. Unter Tränen berichtet Jill Lange, dass sie sich persönlich von Dieter Bohlen angegriffen fühlt. „Ich habe mich sehr darauf gefreut, dass ich mich von einer anderen Seite zeigen kann, aber diese Chance wurde mir nicht gegeben“, sagt Jill Lange bei Instagram, obwohl sie es in den Recall geschafft hat. „Ich bin absolut kritikfähig. Sag mir, dass ich nicht singen kann. Sag mir, dass ich mich anhöre wie eine heulende Hyäne. Damit kann ich umgehen. Aber Dieter ist persönlich geworden“, so Jill Lange weiter. Die Gemüter sind seitdem erhitzt – sowohl bei den Usern, als auch bei den Medien.

RTL äußert sich zur Wortwahl von Dieter Bohlen

RTL hat sich jetzt zu der Wortwahl von Dieter Bohlen geäußert. „Dieters Kommentar wäre sicher nicht unsere Wortwahl gewesen. […] Aber im Kontext der vorangegangenen Diskussion um Jills Datingshow-Erfahrungen, zu der sich neben Jill übrigens auch ihr Partner Lars vor der Jury geäußert hat, sahen wir keinen Anlass, den Kommentar aus der Sendung zu schneiden", teilt der Sender gegenüber t-online mit. Die Folge von „Deutschland sucht den Superstar" zeigt RTL am Mittwoch um 20:15 Uhr. Die Episode ist auch bei RTL+ verfügbar.