DSDS-Kandidat Adrian Barein singt sich mit Herbert Grönemeyer in die Herzen der Jury

Adrian Barein ist alleinerziehender Vater von zwei Kindern. Der 37-Jährige aus Duisburg ist stolz auf seinen Job – dennoch will er musikalisch durchstarten und hat sich bei DSDS beworben. Mit seiner Performance sorgt er für Gänsehaut.

Bei „Deutschland sucht den Superstar“ haben sich für die neue Staffel unzählige Kandidaten beworben – so auch Adrian Barein. Der 37-Jährige ist Altenpfleger aus Leidenschaft, aber will nun auch sein musikalisches Talent unter Beweis stellen. Deshalb hat er seinen Mut zusammengenommen und sich bei DSDS beworben.

Adrian Barein hatte eine schwierige Vergangenheit

Er ist sehr gläubig, spielt gerne Gitarre – auch vor seinen größten Fans im Altenheim. Zwar wollte er schon immer bei DSDS teilnehmen, der letzte Kick habe ihm jedoch gefehlt: „Dadurch, dass ich ohne Vater groß geworden bin und in den ersten zwölf Lebensjahren hat man mir immer erzählt: ‚Du bist schuld, du kannst nichts […] Und man nährt sich immer davon. Dieses Grundgefühl von ‚Ich bin nicht besonders‘, das werde ich nie los. Und ich versuche dem immer gegenzusteuern und dem Kind in mir versuchen klarzumachen, dass ich auch mehr sein kann.“

Der Kandidat, welcher Jungs im Alter von 15 und 17 Jahren großzieht, ist aufgeregt. Aber auch, weil er hyperaktiv ist. „Ich war schon immer ein bisschen drüber“, verrät der Duisburger offen. Vor den Juroren Beatrice Egli, Loredana, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen will er den Song „Der Weg“ von Herbert Grönemeyer performen.

Die Jury ist von seiner Performance begeistert

Was nach dem Auftritt passiert, damit hätte Adrian Barein nicht gerechnet. Denn die Jury kommt aus dem schwärmen gar nicht mehr raus. „Da kommt natürlich jeder Satz so aus dem Herzen. Kann ich mir gut vorstellen, dass du das richtig mega fühlst. […] Ich glaub’, wenn Herbert das hören würde, würde er sagen ‘Ey, prima!“, sagt Dieter Bohlen.

Auch die Jurorinnen sind begeistert. „Deine sanftmütige Güte, von der du gesungen hast, die strahlst du aus! […] Ich glaube, du hast jeden hier ganz auf eine sanfte und liebevolle Art berührt“, so Beatrice Egli. Pietro Lombardi macht ihm Mut: „Du bist so ein großer starker Mann und du brauchst dich gar nicht zu verstecken. So eine schöne Stimme und man hört dir so gern zu!“ Die Juroren sind sich einig: Adrian Barein muss in die nächste Runde – und dann gibt es sogar eine Umarmung von Dieter Bohlen inklusive.

RTL zeigt DSDS ab dem 18. September um 20:15 Uhr. Die neue Folge ist vorab bei RTL+ abrufbar.