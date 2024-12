Helene Fischer singt umstrittenes Kinderlied in eigener ZDF-Show

Die Aufzeichnung der „Helene Fischer Show“ fand am 6. und 7. Dezember in Düsseldorf statt und wird zu Weihnachten im ZDF ausgestrahlt. In der Sendung präsentiert die Musikerin jedoch ein umstrittenes Kinderlied.

Die Begeisterung war enorm: Die Karten für die „Helene Fischer Show“ waren in kürzester Zeit ausverkauft und das ZDF fährt mit der Sendung immer wieder hohe Quoten ein. Die Sängerin hat auch wieder zahlreiche nationale und internationale Gäste dabei.

Neben vielen Musik-Legenden trat auch Helene Fischer selbst in der Show auf. Zuletzt hatte die Musikerin ein Kinderalbum aufgenommen. Die Sängerin performt in der ZDF-Show jedoch einen Song, welcher umstritten ist.

Helene Fischer präsentiert in ihrer Show ein umstrittenes Kinderlied

Rückblick: Am 1. November veröffentlichte Helene Fischer ihr erstes Kinderalbum. Für die Schlagerqueen ist das eine Herzensangelegenheit. Nach der Veröffentlichung musste sich Helene Fischer besonders wegen eines Songs viel Kritik einstecken. Neben bekannten Kinderliedern wie „Es tanzt ein Bi-Ba-Butzemann“ oder „Alle meine Entchen“ hat Helene Fischer auch „Aramsamsam“ neu interpretiert – ein Lied, das heutzutage als kontrovers betrachtet wird. Experten beurteilen das Lied als „Pseudo-Arabisch“ und Imitation der muslimischen Gebetshaltung. Die Rede ist sogar von „Verballhornung der arabischen Sprachen“ und „Ablehnung des Islam“, wie merkur.de schreibt.

Obwohl das Lied sehr umstritten ist, wird es den Weg in die „Helene Fischer Show“ finden. In der Sendung wird es auch ein Kinderlied-Medley geben, welches Helene Fischer gemeinsam mit einem Kinderchor performt. Vor Ort scheint sich niemand an dem kontroversen Kinderlied zu stören. Die Aufzeichnungen der „Helene Fischer Show“ fanden am 6. und 7. Dezember statt – am ersten Weihnachtsfeiertag wird die Sendung im ZDF ausgestrahlt.

Helene Fischer kündigt zweites Kinderalbum an

Helene Fischer sagte über ihr Kinderalbum in der Bild-Zeitung: „Mir war es ganz wichtig, wenn ich so ein Album mache, dann müssen auch Kinder dabei sein. Es sollte ja ein gemeinsames Erlebnis sein. Kinder fühlen sich mehr angesprochen, wenn sie Kinder hören.“ Steht das zweite Kinderalbum bereits in den Startlöchern? „Ich bin total happy, (…) dass es auch noch weitergeht. (…) Das ist ein schöner Beginn für viel Großes, was jetzt noch kommt“, sagt die Schlagersängerin.