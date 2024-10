DSDS 2024: Günter Kandzia verzaubert mit 93 Jahren die Jury!

Mit 93 Jahren kann man noch Ziele haben – beispielsweise bei „Deutschland sucht den Superstar“ teilzunehmen. Günter Kandzia ist der bisher älteste Kandidat der RTL-Show.

Günter Kandzia ist mit seinen 93 Jahren der älteste DSDS-Teilnehmer aller Zeiten. Er ist der Großvater eines ehemaligen DSDS-Kandidaten, der ihn begleitet und der fest an seinen Opa glaubt. „Mein Enkel sagt: Opa, du kannst das noch! Aber Leute, die mich kennen, sagen: Der hat einen Knall!“, erfreut Opa Günter voller Lebensfreude und Selbstbewusstsein sein Publikum.

Günters Rezept für ein hohes Alter: Ab und zu einen Schnaps trinken und immer in Bewegung bleiben! Das Wichtigste im Leben ist für ihn, vergnügt zu sein und kein Trübsal zu blasen – und dafür ist er bei DSDS genau richtig. Als ehemaliger Bergmann hat er ein hartes Arbeitsleben hinter sich und freut sich nun, mit der Musik seinen Lebensabend zu genießen. Den Respekt der DSDS-Jury hat er schon mal sicher!

„Das muss man erst mal schaffen, sich mit 93 Jahren hier hinzustellen“

„Wie alt sind Sie denn?“, fragte Chefjuror Dieter Bohlen. Die Juroren haben Respekt vor Günter Kandzia: „Das muss man erst mal schaffen, sich mit 93 Jahren hier hinzustellen und einfach mal jeden Ton zu treffen“, so der Poptitan. „Die erste Strophe hätte man so wie sie war aufnehmen können“, meint der Chef-Juror nach der gefühlvollen Performance.

Auch die Jury-Kollegen waren von der Gesangseinage begeistert. „Normalerweise versuche ich ja nach außen immer kühl zu wirken“, so Loredana. Doch dann kann die Rapperin plötzlich ihre Tränen nicht zurückhalten. Danach gab es den Recall-Zettel für den 93-Jährigen. „Du bist hier immer Ehrengast in der Sendung“, verspricht Dieter Bohlen.

Bei „Deutschland sucht den Superstar“ fällt in dieser Staffel die Altersgrenze weg. Satte 75 Jahre Altersunterschied lagen dann zwischen Kandidat Günter und der erst 16-jährigen Leonie Noppenberger aus Ruppertsberg (Rheinland-Pfalz). Mit „Love in the Dark“ von Adele konnte auch die Teenagerin vor der Jury punkten.

RTL zeigt DSDS immer mittwochs und samstags um 20:15 Uhr, die neue Folge ist vorab bei RTL+ abrufbar.