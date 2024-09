DSDS 2024: Das sind die ersten Kandidaten

Es geht wieder los – und das erstmals im Herbst: Bei RTL steht die neue Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ in den Startlöchern. Nun sind die ersten Kandidaten bekannt.

Neue Jury, neue Locations für die Castings, den Stadion- und Auslandsrecall und außerdem ist die Altersgrenze gefallen: DSDS 2024 startet voll durch! Zum ersten Mal dient ein Freizeitpark als eindrucksvolle Kulisse für „Deutschland sucht den Superstar“: Mit seinen abwechslungsreichen Themenbereichen und aufregenden Achterbahnen ist der Europa-Park in Rust die perfekte Bühne, um die Castings spektakulär in Szene zu setzen. Alle ab 16 Jahren dürfen mitmachen – der älteste Kandidat der Staffel ist 92 Jahre alt!

Mit ihren Goldenen CDs sichern Dieter Bohlen, Pietro Lombardi, Beatrice Egli und Loredana vier Castingkandidatinnen und -kandidaten das Direktticket in den Stadionrecall auf Schalke – und schon in der Auftaktfolge wird einer der Casting-Acts damit belohnt! In beeindruckender Kulisse kämpfen die Kandidaten anschließend um den Einzug in den Auslandsrecall, der dieses Mal in verschiedenen traumhaften Locations auf der griechischen Mittelmeerinsel Kreta stattfindet. Wer singt sich in die Herzen der Jury und damit in die große DSDS-Live-Show? Wer wird Deutschlands neuer Superstar?

Das sind die Kandidaten im ersten Casting

Nissim Mizrahi (61) aus Hamburg

Songs Jurycasting: „Walking By Myself” von Gary Moore und “How Am I Supposed To Live Without You” von Michael Bolton

Nissim ist ein alleinerziehender Vater mit drei Kindern und ein echter Hamburger Jung. Sein Plan: Er will mit seinen 61 Jahren bei DSDS für Furore sorgen! Seine 23-jährige Tochter hat ihn angemeldet, weil sie überzeugt ist: Papa rockt das Ding mit seiner außergewöhnlichen Stimme und seiner einmaligen Art. Wenn Nissim nicht gerade als Barbesitzer im „Liebling“ in der Hamburger City seine Gäste bespaßt, entertaint er jeden Tag auf TikTok bis zu 50.000 Fans mit Live-Musik von seinem Sofa. Musik war schon immer seine große Liebe: Schon mit 15 Jahren brachte der ehrgeizige Nissim seine erste Platte raus – und das zusammen mit dem legendären Udo Lindenberg! Jetzt will er es bei DSDS nochmal richtig wissen: „Ich bin nicht hergekommen mit der Einstellung, dass ich verlieren möchte“, lautet sein Masterplan und geht mit Dieter Bohlen direkt mal auf Konfrontationskurs… .

Lisa Klimm (32) aus Bischofsheim

Song Jurycasting: „Turn My Swag On” von Soulja Boy

Mit der klaren Ansage „Ich kann mit meiner Stimme viele Menschen zur Gänsehaut bringen“, betritt Lisa die DSDS-Castingbühne. Doch die Jury schaut skeptisch: Ist diese Selbsteinschätzung vielleicht ein bisschen viel des Guten? Immerhin: Die 32-Jährige macht bereits seit 20 Jahren leidenschaftlich gerne Musik und liebt das Rampenlicht. Außerdem tanzt sie in ihrer Freizeit als Cheerleaderin in Frankfurt und arbeitet als Grundschulsekretärin. Bühne frei für Lisa!

Leonardo Davi Abdon Custódio (27) aus Wien

Song Jurycasting: “Mercy” von Shawn Mendes

Ein Brasilianer mit Wiener Dialekt? Bei DSDS ist alles möglich! Der charmante Leonardo, geboren in Rio de Janeiro, hat seine Heimat in Österreich gefunden. Aus einem zweiwöchigen Besuch bei seiner Mutter wurde 2015 eine Entscheidung fürs Leben und für Österreich – der Liebe wegen. Mit einem Sound, der an amerikanischen Pop à la Justin Bieber erinnert, strebt Leonardo nun an, musikalisch durchzustarten. Auch visuell versucht er dabei zu beeindrucken: Stolze 23 Tattoos, von denen jedes einzelne eine besondere Bedeutung hat, zieren seinen Körper. Ob ihm das beim Jury-Casting hilft?

Donika Hoxha (22) aus Zolling

Songs Jurycasting: “Ich hass dich” von Nina Chuba & Chapo102 und „Diamonds“ von Rihanna

Schon vor vier Jahren hat Donika bei DSDS teilgenommen, ist aber frühzeitig ausgeschieden. Das Urteil von Jury-Chef Dieter Bohlen damals: Sie sei faul und undiszipliniert! Doch das ist Schnee von gestern – Donika glaubt, dass sie sich verändert hat und will mit einer professionellen Einstellung vor die Jury treten. „Diesmal wird alles besser – denn ich bin besser geworden!“, ist sie sich sicher. Wird das Comeback gelingen und kann die 22-Jährige trotz ihres eher unspektakulären Lebenswandels („Ich mache viel, zum Beispiel jeden Tag aufstehen und arbeite in einer Pizzeria“) die Jury mit ihrem Beitrag vom Hocker hauen?

Florian Rateuke (26) aus Berlin

Song Jurycasting: “Icecream” von twenty4tim

Florian ist bei DSDS, weil er sicher ist, dass er gewinnt – schließlich ist er ein bekannter Hellseher und hat seinen DSDS-Auftrag „von oben“ bekommen! Er hat „Kontakt zu Engeln“ und bekommt ständig Infos von der geistigen Welt. Seine Gabe entdeckte er, als er als Kind den Tod seiner Oma vorhersagte. Heute ist er überzeugt, das komplette Paket für DSDS parat zu haben: Er kann tanzen, singen, sieht dank zahlreicher Beauty-OPs („Ich habe die meisten Silikon-Implantate in ganz Deutschland“) immer frisch aus und fühlt sich, als wenn er noch immer 18 wäre. Wenn die Jury ihn nicht mögen sollte, geht er in den Kampfmodus, denn sein Ziel ist klar: Superstar werden und die Konkurrenz ausschalten – und das mit vollem Körpereinsatz und nackten Tatsachen!

Daniela Zadoin (19) aus Magdeburg

Song Jurycasting: “Ja” von Silbermond

Daniela absolviert ein Freiwilliges Soziales Jahr nach dem Abitur, lernt Klavier spielen, kocht und backt gerne für Familie und Freunde. Sie hat bereits mehrmals vor Publikum auf Stadtfesten gesungen und glaubt fest an ihr Talent und daran, als Sängerin erfolgreich werden zu können. Schließlich singt die seit ihrer Kindheit gerne russische Volkslieder. Ihr Geheimrezept? Eine sehr kraftvolle Stimme. Daniela weiß: „Wenn ich mir etwas in den Kopf setze, dann schaffe ich das auch!“ Wird das für die nächste Runde reichen?

Metin Köse (26) aus Uhldingen-Mühlhofen

Song Jurycasting: “Breaking Your Heart” von Apache 207

Metin bezeichnet sich selbst als „Schlingel“ und Sprüche von ihm „ficken den Kopf“. Er behauptet, Apache 207 hätte seinen Style von ihm kopiert – deswegen will er es mit einem Song von Apache 207 in die nächste Runde schaffen. Metin hat ein „Damage“-Tattoo auf der Hand, weil er einen „Schaden“ habe und ein Diamant Tattoo, weil er „hart sei, wie ein Diamant“. Der 26-Jährige meint, er sei ein typisches Alphatier und käme bei den Frauen gut an. Was es nun vor der DSDS-Jury zu beweisen gilt! Mit seinem Lebensmotto „Hauptsache Geld“ stürzt er sich in seinen Casting-Auftritt und hofft insgeheim auf Unterstützung von Pietro Lombardi, der für ihn ein „Bro“ ist. Ob er die Jury mit seiner selbstbewussten Art überzeugen kann?

Luca Montante (23) aus Hofheim am Taunus

Song Jurycasting: “Another Love” von Tom Odell

Der 22-jährige, temperamentvolle Italiener ist Mechatroniker und arbeitet derzeit in einem Familienunternehmen. Mehrere Male bewarb er sich schon bei DSDS und will unbedingt weiterkommen. Hierfür versuchte er sogar schon einmal, Dieter Bohlen über Instagram zu erreichen, sendete ihm Videos und mehrere Nachrichten – nun hat sich seine Hartnäckigkeit ausgezahlt und er ist im Jurycasting 2024 dabei! Seine Freunde beschreiben Luca als emotionalen und ehrlichen Menschen mit einer positiven Ausstrahlung. Er sagt: „Ich bin ein Löwe! Ich will hier so sehr mitmachen, wie kein anderer!“ Gut gebrüllt, Löwe – jetzt muss es mit dem Kampfgeist nur noch vor der Jury klappen…

Layal Sarrad (38) aus Stuhr

Songs Jurycasting: “Ich liebe das Leben” von Vicky Leandros und “Ich liebe das Leben” von Andrea Berg

Layal ist eine professionelle Visagistin aus Bremen und hat bereits für viele Prominente gearbeitet, darunter RTL-Moderatorin Katja Burkard und Evelyn Burdecki. Als Mutter von drei Kindern möchte sie bei DSDS teilnehmen, um ihre Leidenschaft für Musik und besonders den deutschen Schlager zu zeigen. Die gebürtige Libanesin freut sich besonders auf Jury-Chef Dieter Bohlen und hofft natürlich auf ein positives Feedback von Schlager-Ikone Beatrice Egli. Wird Layal die erste libanesische Schlagerkönigin bei DSDS?

Ilonka Weber (61) aus Sankt Wendel

Song Jurycasting: “Zombie” von The Cranberries

Ilonka genießt als 61-jährige ehemalige Erzieherin bereits ihre Frührente und damit ihre Freiheit. Sie liebt es, in der Natur zu sein, Fahrrad zu fahren und zu wandern. Musik hilft ihr in jeder Lebenslage Ilonka hat mit Kenntnissen in Blockflöte und klassischem Klavier zumindest einen musikalischen Background vorzuweisen. Darüber hinaus war sie im saarländischen Lehrerchor und im Kammerchor aktiv und hat in Musicals mitgespielt. Gute Voraussetzungen, um nun auch vor der DSDS-Jury bestehen zu können?

Adrian Barein (37) aus Duisburg

Song Jurycasting: “Der Weg” von Herbert Grönemeyer

Adrian ist alleinerziehender Vater von zwei Kindern, examinierter Vollzeit-Altenpfleger und ist stolz auf seinen Job: „Ich habe meine Ausbildung als bester abgeschlossen“. Er ist sehr gläubig, spielt gerne Gitarre – auch vor seinen größten Fans im Altenheim – und wollte schon immer mal zu DSDS. Adrian ist sich sicher: „Das Aufheben der Altersgrenze bei DSDS ist Gottesfügung“. Das Wichtigste im Leben ist für ihn die Gesundheit und seine Familie: „Das, was ich von meinen Kindern und meinen Hunden bekomme, ist mit Geld nicht gleichzusetzen“. Jetzt will der Duisburger seine innere Stärke nutzen und den begehrten Recall-Zettel ergattern.

Die erste Folge von DSDS zeigt RTL am 18. September 2024 um 20:15 Uhr.