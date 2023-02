DSDS 2023: Jury-Streit eskaliert komplett!

Bei „Deutschland sucht den Superstar“ brodelt es gewaltig. Noch vor dem Recall gibt es in der Jury einen handfesten Zoff. Grund dafür sind diesmal nicht die Kandidat:innen. Stattdessen gehen sich Dieter Bohlen und Katja Krasavice öffentlich verbal an.

Die Anfeindungen zwischen Dieter Bohlen und Katja Krasavice erreichen in der Jubiläumsstaffel von „Deutschland sucht den Superstar“ ein neues Level. Der Auslöser für den Zoff war die vierte Folge der Castingshow. Dort machte Dieter Bohlen einen sexistischen Spruch zu Kandidatin Jill Lange. „Hast du irgendwas Normales gemacht? Oder hast du nur Abi und dich durchnudeln lassen?“, sagte Dieter Bohlen zu der Kandidatin.

Katja Krasavice schießt gegen Dieter Bohlen

RTL hat die Szenen war aus der Show geschnitten. Dennoch sorgte das für einen handfesten Skandal! Jill Lange packte danach aus und fühlte sich von dem Juror beleidigt. Es hagelte Kritik von vielen Seiten – so auch von Katja Krasavice, die derzeit ebenfalls gegen Dieter Bohlen austeilt. „Du trägst dein Slutshaming wieder mal vor, wie gewohnt. Ich trage am liebsten gar nichts außer meiner Vorbildfunktion. Durchgenudelt ohne Abitur verdammt, aber läuft ganz gut der Plan. Heute hat mein Arsch mehr Relevanz als jeder deiner deutschen Superstars“, sagte sie in einem Video bei TikTok.

In einem Radiointerview hat Dieter Bohlen zurückgeschlagen. „Es gibt Personen und gewisse Sachen, das interessiert mich nicht. Die sind auf einem Niveau außerhalb meines Wahrnehmungssektors“, sagte der Musikproduzent gegenüber 104.6 RTL. Katja Krasavice teilte dann noch weiter aus und der Zoff eskaliert völlig. Katja Krasavice bezeichnete Dieter Bohlen bei Instagram als „alten, weißen, sexistischen Typen“. „Du hattest nicht nur keinen Respekt vor vielen Kandidaten, sondern genauso keinen Respekt vor mir in der Jury. Du hast Leute angegriffen, die genauso sind wie ich“, so die „Boss Bitch“-Interpretin. Katja Krasavice hat eine weitere Enthüllung bei TikTok angekündigt. Schon gelesen? Katja Krasavice: So tickt die DSDS-Jurorin privat!