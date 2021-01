DSDS 2021: Kandidatin Olga Jung bekommt die Goldene CD!

Diese Kandidatin hat die Jury komplett geflasht! Olga Jung konnte in der neuen Folge von “Deutschland sucht den Superstar” alle überzeugen und bekam dann sogar die “Goldene CD” von Maite Kelly. Damit hat die 26-Jährige eine Castingrunde übersprungen und ist direkt in den Recall in Griechenland eingezogen.

Mit “In The Name Of Love” von Martin Garrix & Bebe Rexha sowie “Diamonds” von Rihanna wollte Olga Jung bei DSDS die Jury vom Hocker hauen. Die 26-Jährige hatte es in ihrem Leben nicht immer einfach: Sie war obdachlos, lebte im Auto und ging zum Duschen ins Fitnessstudio. Danach hat sie einen Partner kennengelernt, welcher sie aber schlecht behandelte.

Maite Kelly übergibt ihre Goldene CD

Trotz der Schicksalsschläge hat sie immer an der Musik festgehalten, welche zu ihren großen Leidenschaften gehört. Ihr muskalisches Talent wollte sie nun auch bei “Deutschland sucht den Superstar” unter Beweis stellen. Und das ist ihr perfekt gelungen! Zwar legte sie einen holprigen Start mit “In The Name Of Love” hin. Doch mit “Diamonds” bewies die Kandidatin, dass sie ein echtes Stimmwunder ist. Und das wurde auch belohnt: Maite Kelly war so begeistert, dass die Jurorin der 26-Jährigen ihre “Goldene CD” übergab. Damit hat sie es in direkt in den Auslandsrecall in Griechenland geschafft. Sie selbst war überglücklich und konnte es nicht fassen.

Kandidatin Olga Jung flasht die Jury

"Du bist für mich die schönste Pocahontas, die ich jemals gesehen habe", so Maite Kelly. Und auch die anderen Juroren zeigen sich total begeistert – und das nicht nur von ihrem Gesang, sondern auch von ihrer Ausstrahlung und positiven Energie. Die Show könnte ihr Durchbruch sein – künftig will sie vor allem an ihrer Musikkarriere arbeiten und die Vergangenheit hinter sich lassen. Nach den zahlreichen Schicksalsschlägen blickt sie nach vorne… RTL und TVNOW zeigen "Deutschland sucht den Superstar" immer samstags und dienstags um 20:15 Uhr.