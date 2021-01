DSDS 2021: Kandidatin bricht vor Jury zusammen!

Die neue Staffel von “Deutschland sucht den Superstar” hat es in sich: Erst der Skandal um Michael Wendler, dann schockt ein Kandidat die Jury mit einer Gummipuppe und in der nächsten Folge kommt es erneut zu einem Zwischenfall. Denn eine Sängerin bricht vor der Jury zusammen!

Langweilig wird es bei DSDS derzeit nicht! Ganz im Gegenteil: Die Staffel sorgt für viele Schlagzeilen. Die Castings finden diesmal auf einem Schiff statt – dort treten teilweise skurrilen Kandidaten, aber auch Sängerinnen und Sänger mit Mega-Stimmen auf. In der vierten Castingfolge bleibt der Jury jedoch der Atem stecken: Eine Kandidatin bricht vor dem Jurypult zusammen.

Jessica De Freitas Soares kommt aus Wolfsburg und will ihr Glück vor den Juroren Dieter Bohlen, Maite Kelly und Mike Singer versuchen. Die 28-Jährige macht derzeit eine Gesangsausbildung und arbeitet nebenbei auch als Model. Da Mode ihre Leidenschaft ist, ist sie auch in einem Modegeschäft tätig – später will sie mal ihr eigenes Label rausbringen. Doch auch Musik gehört zu ihren Leidenschaften. Deshalb hat sie sich auch für die neue Staffel von “Deutschland sucht den Superstar” beworben und will ihr musikalisches Talent unter Beweis stellen.

Jessica De Freitas Soares bricht bei Performance zusammen

Die größten Vorbilder der Mutter von einer dreijährigen Tochter sind Sarah Connor und Yvonne Catterfeld. Und genau deshalb will Jessica De Freitas Soares auch den Song “Für Dich” vor der Jury performen. Die 28-Jährige will dabei vor allem Dieter Bohlen überzeugen. Der Poptitan findet jedoch, dass sie viel zu dünn sei – darauf verrät die Kandidatin, dass sie an einer Überfunktion der Schilddrüse leide. Dann der Schock: Vor der Jury bricht die 28-Jährige plötzlich zusammen! Sofort ist die Crew zur Stelle.Danach wird sie von dem Team nach unten getragen. Und auch die Jury zeigt sich besorgt! Doch wie schlimm steht es um sie wirklich und warum erlitt sie den Zusammenbruch?

Diese Kandidaten treten auch vor der Jury an

In der Folge sind noch viele weitere Kandidaten zu sehen – darunter auch Andy Reichegger aus Ahrntal, welcher besonders mit seiner Frisur auffällt. Unter anderem wollen auch Kilian Imwinkelried aus Winterthur, Pia-Sophie Remmel aus Remscheid, Linda Mohns aus Düsseldorf und David Elsner aus Staufenberg ihr Glück versuchen. Die nächste Folge von “Deutschland sucht den Superstar” zeigen RTL und TVNOW am Samstag um 20:15 Uhr. Schon gelesen? DSDS 2021: Kandidat Nikita Hans bringt seine Gummipuppe mit!