DSDS 2021: Kandidat Nikita Hans bringt seine Gummipuppe mit!

Die dritte Castingfolge von “Deutschland sucht den Superstar” wird wieder ziemlich verrückt. Denn ein Kandidat bringt seine Gummipuppe mit zum Casting. Wie darauf wohl die Jury reagieren wird?

Mit Shada Ali ging es in der vergangenen Folge von DSDS nicht skurriler – eigentlich. Denn nun kommt ein Kandidat, welcher mit seiner Performance alles toppt: Nikita Hans bringt eine Gummipuppe mit! Da staunen die Juroren Dieter Bohlen, Maite Kelly und Mike Singer nicht schlecht. Doch ob der 19-Jährige aus Leipzig damit wirklich den Recall-Zettel ergattern kann?

Nikita Hans tritt mit einer Gummipuppe auf

Im Casting will Nikita Hans den Song “Sex Tape” von Katja Krasavice performen. Und er bringt Katja tatsächlich mit – es handelt sich dabei aber nicht um die echte Sängerin, sondern um eine Gummipuppe, welche ihren Namen trägt. Der Kandidat gibt an, gerne gegen den Strom zu schwimmen und kann auch schon mal provozieren. Und das macht er auch vor der Jury: Mit seiner Sexpuppe Katja und knapper Klamotte will er wild performen. Es bleibt fraglich, ob er bei der Jury damit wirklich punkten kann.

Arielle Rippegather ist auch dabei

Und auch sonst wollen wieder viele Kandidaten ihre Gesangstalent unter Beweis stellen. Dabei ist auch Arille Rippegather, welche in der Show ihr Comeback feiert – im Jahr 2017 trat sie vor ihrer Umwandlung zur Frau noch als Marco vor Dieter Bohlen & Co. auf. Ich habe bei DSDS mitgemacht, weil ich mal wieder für etwas Stimmung sorgen wollte. Ich habe mir die letzten Staffeln angeschaut und eine richtig tolle Unterhaltung hat mir gefehlt. Da dachte ich, dass ich nochmal zeigen muss, wie es wirklich geht”, sagt die Kandidatin im exklusiven Interview mit KUKKSI. In der neuen Folge versuchen unter anderem auch Michelle Patz aus Dietzhölztal, Vivien Schwestka aus Rastatt oder auch Vanessa Bittenbinder aus Kleinheubach ihr Glück. RTL und TVNOW zeigen die neue Folge von “Deutschland sucht den Superstar” am Dienstag um 20:15 Uhr. Schon gelesen? Arielle Rippegather: DSDS-Comeback als Frau!