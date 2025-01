Dschungelcamp-Star Timur Ülker hat einen „Blutpenis“ – das steckt wirklich dahinter

Im Dschungelcamp fallen die Hemmungen! GZSZ-Star Timur Ülker packte plötzlich aus: Er hat „Tokio Hotel“-Star Bill Kaulitz ein Foto seiner „Ülknudel“ geschickt. Zudem verriet er in Down Under, dass er einen „Blutpenis“ habe – ein Mediziner erklärt jetzt, was genau dahintersteckt.

Es kam zu einem intimen Talk am Lagerfeuer: Sam Dylan hatte im Kaulitz-Podcast gehört, Timur habe Bill Kaulitz ein Selfie seines Penis’ geschickt. Und zwar nur, um zu beweisen, dass er lange nicht so klein sei, wie er in der TV-Show „Adam sucht Eva“ zu sein schien.

Timur Ülker verriet weiter Details zu Bill Kaulitz, welchen er auf einer Party kennengelernt hatte: „Wir haben geredet, wir haben gelacht, wir haben zusammen getrunken und dann kamen wir auf das Thema ‚Adam sucht Eva‘ …“

Dann verteidigte sich der GZSZ-Star weiter: „Auf den Fotos sieht der halt klein aus. […] Das kann man natürlich nicht auf sich sitzen lassen. Ich habe doch keinen kleinen Pipimatz!“ Zum Beweis habe er dann einen Schnappschuss an Bill Kaulitz gesendet: „Ich habe ihm ein Spiegelselfie geschickt – unten ohne, oben ohne. […] Das kleine Problem war somit aus der Welt!“

Timur Ülkur: „Ich habe einen Blutpenis!“

Dann platzt es aus Timur Ülkur heraus: „Ich habe einen Blutpenis!“ Aber was verbirgt sich dahinter? Es gibt dabei tatsächlich einige Unterschiede. Der sogenannte Blutpenis ist im Vergleich zum Fleischpenis meistens kleiner. Deshalb gebe es dafür auch die Bezeichnungen Shower („Herzeiger“) und Grower („Wachsender“) bezeichnet.

Mediziner erklärt: Das ist der Unterschied zwischen einem Blutpenis und Fleischpenis

Das Glied von Timur Ülkur ist also ein „Grower“. Das bedeutet: Was im Normalzustand nicht sonderlich groß aussieht, kann sich im erigierten Zustand größentechnisch verdreifachen. Ganz anders sieht das bei einem Fleischpenis aus. „Wissenschaftliche Untersuchungen in Europa haben ergeben, dass 79 Prozent der männlichen Bevölkerung einen sogenannten Blutpenis haben. Die restlichen 21 Prozent der Männer in Europa haben einen sogenannten Fleischpenis“, erklärt Dr. Frank Sommer, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Mann und Gesundheit und Universitätsprofessor für Männergesundheit in Hamburg, im Interview mit RTL.

Der Fleischpenis sei bereits sehr groß und schwillt bei einer sexuellen Erregung kaum an. „Er wird lediglich steif, also härter, um den Geschlechtsverkehr ausführen zu können“, so der Experte. Ein Blutpenis kann dann schon mal doppelt so groß werden. Unterschiede beim Lustempfinden zwischen den beiden Penisarten gebe es aber kaum.

