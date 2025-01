Dschungelcamp 2025: Sam Dylan verliert die Nerven bei der Dschungelprüfung

Sam Dylan musste bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ den Mount IBES erklimmen. Yeliz und Maurice mussten hingegen die Schatzkiste von ihrer ersten Schatzsuche mit ins Dschungelcamp bringen.

Schon weinend kommt Sam bei Sonja und Jan an. „Ich trete trotzdem zu dieser Prüfung an“, so Sam mit zittriger Stimme bei seiner insgesamt achten Dschungelprüfung. Bei „Karriere-Leider zum Mount IBES“ muss er erst über eine 15 Meter lange Leiter eine Plattform erreichen, von der aus er über eine Kletterwand bis zum Gipfel des Mount IBES gelangt.

Zwölf Sterne sind auf dem gesamten Weg nach oben in Höhlen voller tierischer Überraschungen versteckt. Die letzten beiden Sterne sind an Magneten befestigt. Fakt ist: Sam hat Höhenangst. Dennoch steigt er auf die Leiter und kommt zum ersten Kasten. Darin sind grüne Ameisen. Einmal steckt Sam die Hand rein. „Ich gehe weiter“, so Sam. Auch beim nächsten Stern, der von Spinnen umzingelt ist, geht er weiter.

Die 30 Skorpione beim nächsten Stern stören ihn allerdings wenig und er schraubt den ersten Stern ab. „Sehr gut, Sam. Wir sind sehr stolz auf dich“, feuert Sonja Zietlow an. Auch aus der Box voller Riesenmehlwürmer schraubt er ungewohnt ruhig einen Stern. Mit drei Sternen im Gepäck geht es an die Kletterwand: „Ich mache es, aber ich weiß von meinen Kräften her nicht, wie lange ich es kann“, so Sam nervös. Und er behält recht.

Sam Dylan holt erneut keine Sterne

Hoch-MUT kommt vor dem Fall: „Ich kann nicht!“ Obwohl er über sich selbst hinausgewachsen ist, verlassen ihn an der Kletterwand die Kräfte und er muss loslassen. „Ich weiß nicht, wie ich es gemacht habe. Ich habe die Höhe ausgeblendet. Ich wollte höher, aber meine Arme… Es ging nicht mehr. Scheiße, ich habe es so gewollt“, so der Reality-Star traurig, bevor er mit null von zwölf Sternen in Richtung Camp aufbricht.

So lief die erste Schatzsuche „Spaß mit Röhren“

Es steht die erste Schatzsuche der Staffel an! Der Löwe und Yeliz bekommen eine Schatzkarte und sollen sich auf die Suche begeben. Beide hatten noch nie einen Kompass in der Hand und können weder mit Intelligenz noch mit Sportlichkeit glänzen. Das kann ja heiter werden! In der Schatzsuche sind Geschicklichkeit, Teamwork und Gleichgewicht gefragt. Um die Schatzsuche zu gewinnen, müssen die zwei möglichst viele Bälle ins Ziel bringen. Jeder von ihnen hat eine Plexiglas-Röhre, die sie nur mit einer Hand berühren dürfen.

Unter Zeitdruck müssen sie durch einen Parcours laufen und vier Hindernisse überwinden: ein „Spinnennetz“ aus Seilen, Hürden aus Seilen zwischen zwei Bäumen, zwei Limbo-Stangen und das Balancieren über einen Baumstamm. Nach jedem Hindernis müssen die beiden den Ball von einer Röhre zur anderen weitergeben. Wenn der Ball aus der Röhre fällt, müssen sie von vorne beginnen. Am Ende schaffen Yeliz und Maurice, acht Bälle zu sichern. Dadurch können sie sich acht von zehn Schlüsseln aussuchen. Zum Glück finden sie den richtigen Schlüssel und können die Schatztruhe mit ins Camp nehmen. Dort währt die Freude allerdings nicht lange, denn die Stars beantworten die Frage falsch:

„Welche Insekten schmecken mit den Füßen?“

A) Schmetterlinge (richtig)

B) Bienen

RTL und RTL+ zeigen „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ täglich um 20.15 Uhr.