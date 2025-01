Dschungelcamp 2025: Edith Stehfest und Sam Dylan giften sich bei Dschungelprüfung an

Und mal wieder musste Sam Dylan bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zur Dschungelprüfung. Diesmal hatte er wieder Unterstützung – und zwar von Edith Stehfest. Doch dann knallt es plötzlich zwischen den beiden.

Heute konnten sich Edith und Sam bei ihrer gemeinsamen Dschungelprüfung im „Uhrwald“ gegenseitig so richtig auf den Zeiger gehen. „Edith, du wirst in diesem Bettchen Platz nehmen und da ist ein Nachttisch, auf dem Bücher mit Lesezeichen und Fragen sind. Es gibt immer mindestens zwölf Antworten auf diese Fragen. Bevor du die Frage vorliest, musst du tippen, wie viele Antworten Sam geben kann. Sam wiederum wird im Zeiger dieser großen Uhr festgeschnallt und der Zeiger dreht sich. Natürlich bekommt ihr beide jede Menge Gesellschaft von Tierchen“, erklärt Sonja den beiden Prüflingen ihre Aufgabe.

Ediths Bettgefährten sind Fleischabfälle, Mehlwürmer, grüne Ameisen und Kakerlaken – „Es ist absolut widerlich. Es ist Hass!“ – während Sam seinen Zeiger „nur“ mit Kakerlaken, grünen Ameisen und Mehlwürmern teilt. Als erstes muss der Reality-Star fünf Ballsportarten aufzählen: „Fußball, Tennis, Golf, Basketball, Football!“ Der erste Stern ist geschafft.

Anschließend tippt Edith, dass Sam sechs Satzzeichen aufsagen kann. Auch das schafft Sam sicher, genauso wie vier Tiere, die mit K beginnen: „Känguru, Koala, Küken, Kuh.“ Bei der Aufforderung, zwei deutsche Teilnehmer vom ESC zu benennen, ist Sam fast beleidigt: „Mein Gott, das ist ja einfach: Lena und Nicole!“ Auch acht Länder Europas fallen dem 33-Jährigen rechtzeitig ein. Wenn nur nicht die lästigen Tier-Drops wären, bei denen Sam kontinuierlich schreit: „WAS IST DAS?“

Drei deutsche Feiertage, neun IBES-Gewinner, zehn olympische Disziplinen von 2024, zwölf Obstsorten und einen US-Präsidenten kann der Reality-Star ebenfalls ohne Probleme aufzählen. Nur bei sieben „Let’s Dance“-Gewinnern und elf Nummer-1-Künstlern in den deutschen Single- und Album-Charts 2024 muss er passen. Insgesamt erspielen die zwei zehn von zwölf Sternen. Starke „Uhrteilskraft“, Sam!

Edith Stehfest und Sam Dylan geraten aneinander

Anstatt sich über die gemeinsam erkämpften Sterne zu freuen, geraten Sam und Edith auf dem Weg zurück ins Camp aneinander. Edith glaubt, ihre Anwesenheit hat Sam durchhalten lassen: „Es hat vielleicht in Sams letzten Prüfungen doch vielleicht bisschen genervtes Adrenalin durch mich gefehlt!“ Sam kann da nur genervt den Kopf schütteln, holt aber wenig später zum Gegenschlag aus, als Edith vorschlägt, sie sollen die anderen Camper anschwindeln: „Ich könnte denen sagen, dass ich abgebrochen habe, weil ich es so scheiße finde, dass ich nicht kochen darf. Da hole ich lieber keine Sterne. So wie mein Mann damals.“

Grund genug für Sam eine kleine Lästerattacke loszuwerden: „Sie möchte in der Hängematte schlafen wie ihr Mann. Sie möchte so schwimmen wie ihr Mann, sie möchte das gleiche Essen wie ihr Mann, sie möchte die gleichen Geschichten erzählen wie ihr Mann. Sie will so viel zeigen, aber zeigt nur ’ne Kopie von ihrem Mann!“

RTL und RTL+ zeigen „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ täglich um 20.15 Uhr.