Dschungelcamp 2025: Sam Dylan und Alessia Herren versagen in Dschungelprüfung völlig – schon wieder 0 Sterne

Wird es das Hunger-Camp? Das gab es in der Geschichte von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ bisher noch nie: Die Stars erspielten an drei aufeinanderfolgenden Tagen keine Sterne.

Die Stars im Dschungelcamp haben es derzeit nicht einfach. Sam Dylan hat die ersten beiden Dschungelprüfungen abgebrochen. Und auch die dritte Challenge, welche er gemeinsam mit Alessia Herren bewältigen musste, ging völlig schief – schon wieder wurden 0 Sterne erspielt. Für die Mitcamper gibt es daher mal wieder nur Reis und Bohnen.

Alessia Herren und Sam Dylan versagen in der KFZ-Würgstatt

„Ich bin am Zittern. Ich habe so Angst“, so Alessia, als sie mit Sam zu deren gemeinsamen Dschungelprüfung „KFZ-Würgstatt“ eintrifft. Um einen alten Transporter wieder auf Vordermann zu bringen, müssen die beiden Stars Hand in Hand arbeiten. Alessia bekommt die Aufgabe Werkzeuge zu finden, die auf dem Werkstatt-Gelände zwischen Schleim, Fleischabfällen oder Öl versteckt sind.

Sam wird währenddessen auf der Ladefläche eingesperrt und muss mit den von Alessia gefundenen Werkzeugen Sterne abschrauben. Ratten, Kakerlaken, Heuschrecken, Fliegen und Mehlwürmer – natürlich wird Sam nicht alleine auf der Ladefläche bleiben. Um alle zwölf Sterne zu gewinnen, haben die beiden zwölf Minuten Zeit. Die Prüfung geht los und das Schrei-Chaos nimmt seinen Lauf. Sam liegt kreischend und zappelnd in dem Transporter. Alessia brüllt und sucht zaghaft in Zeitlupe das Gelände ab: „Muss ich da reingreifen? Isch kann das nicht!“ Minutenlang geht es so weiter.

Schreiend und zuckend, aber tapfer, hält es Sam auf der Ladefläche zwischen Fliegen, Kakerlaken und Mehlwürmern aus. Planlos und untätig streunt Alessia umher. Sonja wird ungeduldig: „Alessia, jetzt mach doch mal!“ Auch Jan fordert: „Du musst auch mal suchen!“ Aber Alessia hat Angst, lässt sich nicht anspornen. Irgendwie findet sie dann doch das erste Werkzeug. Wieder dauert es ewig, bis sie sich traut, das Werkzeug über die Fahrerkabine in den Transporter zu Sam reinzureichen. Bei der Übergabe im Auto bekommt sie eine Ladung grünen Schleim über den Körper geschüttet. Immerhin schafft es Sam danach, irgendwie den ersten Stern abzuschrauben. Danach bleibt ihm nichts anderes übrig, als auszuharren und irgendwie zwischen tausenden von Krabbeltieren auszuhalten.

Sam Dylan wütend: „Ich ersticke, ich ersticke. Was machst du da eigentlich!“

Er schreit und windet sich. Dann wird er richtig sauer und brüllt: „Ich ersticke, ich ersticke. Was machst du da eigentlich!“ Alessia wimmert: „Isch kann nicht. Isch habe Angst, da sind Tiere!“ Doch die Tiere sind nicht bei ihr. Ratten kommen zu Sam auf die Ladefläche. Das ist dem Reality-Star zu viel und er brüllt: „Nein! Nein! Nein, die fressen mich. Ich bin ein Star, holt mich hier raus!“ Damit ist die Prüfung beendet.

Dschungel-Promis müssen weiter hungern

„Es tut mir so leid, Sam. Ich hätte an deiner Stelle sofort abgebrochen. Das ist zu hart hier für mich!“, wimmert Alessia. Und so müssen Alessia und Sam mit null von zwölf Sternen zurück ins Camp, womit ein neuer Dschungel-Rekord erreicht wurde: Noch nie in der Geschichte von „Ich bin ein Star“ erspielten die Stars an drei aufeinanderfolgenden Tagen keine Sterne.

