Dschungelcamp 2025: Sam Dylan bricht erneut die Prüfung ab – und muss schon wieder antreten

Am zweiten Tag bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ trat Sam Dylan zur Dschungelprüfung an – und hat diese angebrochen. As gleiche Schicksal hat er nun am darauffolgenden Tag: Auch die nächste Challenge brach der Reality-Star ab.

Sam Dylan hat die erste Solo-Dschungelprüfung abgebrochen. Die Zuschauer haben den Reality-TV-Star erneut in die Dschungelprüfung gewählt – und bei dieser Challenge rief er den berühmten Satz. Die Dschungelcamper müssen also einen weiteren Tag ohne Essen auskommen.

Dschungelprüfung „Murwillumbah Jones – Jäger der verlorenen Sterne“: Sam Dylan bricht erneut ab

Die heutige Prüfung spiegelt den Geist von Indiana Jones wider und verspricht Dramatik, Spannung, Nervenkitzel, Grusel und Panik. „Schon wieder was mit Enge“, stellt Sam ernüchtert fest. Sonja erklärt ihm, was er tun muss: „Du wirst in diese Grabkammer einsteigen, dann wirst du bis zum Hals mit Hirse befüllt. Dein Kopf steckt innerhalb einer Glasbox. Du musst sechs Minuten ausharren. Denn nur dann bekommst du auch die Sterne, die du befreit hast. Alle 30 Sekunden bekommt dein Kopf Gesellschaft von Lebewesen, aber auch ein Stern kommt alle 30 Sekunden, den du mit dem Mund befreien musst.“

„Und da sind dann wieder alle Tiere drin, die es gibt?“, will Sam wissen. „Naja, Löwen und Elefanten nicht“, verraten Sonja und Jan. Dann geht es für den Reality-Star auch schon los. „Das ist ja schlimmer als gestern“, so Sam, nachdem die Hirse in seine Grabkammer gegossen wird und er seinen Körper nicht mehr bewegen kann. Nacheinander kommt je eine Ladung Mehlwürmer, Heuschrecken und Kakerlaken mit je einem Stern in die Glasbox, in der sein Kopf steckt.

Sam Dylan und Alessia Herren müssen zur nächsten Dschungelprüfung

Die drei Sterne greift der 33-Jährige mit dem Mund, aber mit den Kakerlaken hält er es schließlich nicht mehr aus und schreit den Satz, der ihn sofort befreit: „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ Ein weiterer Abend ohne Essenslieferung: 0 von 12 Sternen. Und die Zuschauer haben entschieden: Sam Dylan muss auch zur nächsten Dschungelprüfung mal wieder antreten – diesmal hat er jedoch Alessia Herren dabei.

Lilly Becker giftet gegen Sam Dylan

„Wenn jemand als erstes rausfliegt, dann ist das Sam. Wenn der weiter keine Sterne holt, dann bleibt der nicht lange“, gibt Lilly zum Besten während Sam gerade abwesend und in der Dschungelprüfung steckt. Maurice und Yeliz glauben das nicht. Maurice: „Sam, als erster raus, glaube ich nicht. Ich weiß natürlich nicht, ob das Taktik ist, der ist ja auch ein Fuchs!“

Lilly stimmt ihm bei: „Wir wissen nicht, ist das Show oder ist das echt und wie er sich während der Prüfungen verhält! Aber er ist ja ein Showmaker.“ Im Dschungeltelefon äußert Maurice weitere Zweifel: „Warum holt der nur null Sterne? Ich verstehe das nicht. Da muss doch was faul sein. Prüfung, gleich Aufmerksamkeit, gleich Sendezeit. Das ist doch ein leichtes Einmaleins!“

RTL und RTL+ zeigen „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ täglich um 20.15 Uhr.