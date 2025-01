Dschungelcamp 2025: Sam Dylan bricht Prüfung ab – und wird direkt in die nächste gewählt

Für die Stars hat das Dschungel-Abenteuer begonnen. Sam Dylan musste zur Prüfung abgetreten – und hat die Challenge abgebrochen. Beweisen kann er sich direkt in der kommenden Folge: Der Reality-TV-Star wurde direkt in die nächste Dschungelprüfung gewählt.

Sam muss alleine zur Dschungelprüfung „Eruptions-Störung“ antreten. Am Fuße eines Vulkans trifft der Reality-Star auf Sonja Zietlow und Jan Köppen. Zwölf Sterne befinden sich in dem Vulkan. „Da ist ein großes unterirdisches System“, erklärt Sonja Zietlow. Zwölf Minuten hat der Reality-Star Zeit, um zwölf Sterne in dem Vulkan, der voller kleinerer und größerer Bewohner der australischen Wildnis ist, zu finden.

Sam Dylan bricht Dschungelprüfung „Eruptions-Störung“ ab

Sam tritt zu der Prüfung an und klettert in den Krater. Schnell findet er zwei Sterne, die von Bartagamen und Skorpionen bewacht werden. „Was ist das? Da läuft was“, kreischt Sam nervös. Dennoch krabbelt er weiter in die Tiefen des Berges. Unzählige Schlangen bewachen die nächsten Sterne. „Wie im Sommerhaus, alles voller Schlangen“, so Jan Köppen. Als Sam die Schlangen erblickt, schreit er laut auf, kreischt panisch. Trotzdem knotet er weiter Sterne ab. Vier Sterne hat er nach drei Minuten eingesammelt. „Uaaaaaaah, die hat mich angeleckt“, schreit er, als sich eine Schlange in seine Richtung bewegt.

Mutig krabbelt er weiter in einen engen Tunnel, als plötzlich eine Ladung Steine seinen Weg versperrt. „Ich kann nicht, ich kann nicht. Ich kriege keine Luft“, so Sam verzweifelt. Schließlich schreit er: „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ Die Prüfung wird abgebrochen. Dr. Bob hilft Sam aus dem Vulkan. „Ich hatte Beklemmungen, er wurde immer enger“, so Sam zu Sonja Zietlow und Jan Köppen. „Ich habe hinter der nächsten Tür gesehen, dass da Ratten auf mich lauern. Und dann habe ich keine Luft mehr bekommen. Ich wollte es versuchen…“ Mit null Sternen muss der Reality-Star zurück ins Camp. Und er darf sich gleich nochmal beweisen – Sam Dylan muss zur nächsten Dschungelprüfung antreten.

RTL und RTL+ zeigen „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ täglich um 20.15 Uhr.