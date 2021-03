Dieter Bohlen steigt bei DSDS aus: Erstes Statement von RTL!

Es ist ein RTL-Beben! Nach knapp 20 Jahren wird Dieter Bohlen seinen Jury-Platz bei “Deutschland sucht den Superstar” verlassen. Und auch bei “Das Supertalent” steigt der Chef-Juror aus. Nun hat sich RTL in einem Statement zu Wort gemeldet.

Bei DSDS und “Das Supertalent” ist Dieter Bohlen eigentlich nicht wegzudenken. Seit Beginn an prägt er die beiden erfolgreichen RTL-Shows wie kein anderer. Doch nun ist Schluss: Nach knapp 20 Jahren steigt der Juror bei beiden Shows aus. Das diesjährige DSDS-Finale am 3. April wird somit seine letzte Show sein. Und auch in der neuen Staffel von “Das Supertalent” wird er schon in diesem Jahr nicht mehr dabei sein.

RTL meldet sich zu Wort

In einem Statement hat sich nun auch RTL zu Wort gemeldet. “Wir bedanken uns ausdrücklich bei der aktuellen Jury und insbesondere bei Dieter Bohlen als langjährigem Chefjuror. Mit klaren Urteilen und feinem Gespür für musikalischen Mainstream im allerbesten Sinne ist er maßgeblich am langjährigen Erfolg beider Shows beteiligt. Nach fast zwei Jahrzehnten gemeinsamer Erfolge ist jetzt der richtige Zeitpunkt für Veränderung und Weiterentwicklung”, erklärt Unterhaltungschef Kai Sturm.

Und auch der neue RTL-Chef Henning Tewes lässt verlauten: "DSDS ist eine unglaublich starke Entertainment-Marke, weltweit in fast 60 Ländern gelaufen, mit am längsten davon bei uns in Deutschland. Grund dafür sind neben der Expertise und Akribie unserer Programmmacher auch ihr ausgeprägter Wille, die Show immer wieder neu zu erfinden. Mit einer komplett neuen Jury wird DSDS frische Impulse setzen, um musikalische Talente und Millionen Zuschauer neu zu inspirieren und zu begeistern. Gleichzeitig möchte auch ich mich herzlich bei Dieter Bohlen und allen Juroren für ihren Einsatz bedanken."