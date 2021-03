DSDS-Hammer: Dieter Bohlen verlässt die Jury!

Diese News kommt total überraschend! Dieter Bohlen ist bei “Deutschland sucht den Superstar” und “Das Supertalent” nicht mehr wegzudenken. Doch nach 20 Jahren hört der Chef-Juror auf! Die Jury wird in den RTL-Shows komplett neu besetzt.

“Deutschland sucht den Superstar” und “Das Supertalent” ohne Dieter Bohlen? Das ist kaum vorstellbar! Doch genau das wird so kommen: Der Chef-Juror ist ab 2022 nicht mehr in den RTL-Shows dabei. Das gab der Sender offiziell auf seiner Website bekannt.

Nach 20 Jahren hört Dieter Bohlen auf

Ab dem Jahr 2022 werden die beiden erfolgreichen Castingshows mit einer komplett neuen Jury besetzt. Das DSDS-Finale am 3. April 2021 ist damit die letzte Show mit dem Juror. Bei “Das Supertalent” ist Dieter Bohlen bereits schon in der Staffel in diesem Jahr nicht mehr dabei. Noch steht nicht fest, wer das Jurypult in den kommenden Staffeln besetzen wird – das gibt RTL rechtzeitig bekannt, heißt es in dem Statement.

“Wir bedanken uns ausdrücklich bei der aktuellen Jury und insbesondere bei Dieter Bohlen als langjährigem Chefjuror. Mit klaren Urteilen und feinem Gespür für musikalischen Mainstream im allerbesten Sinne ist er maßgeblich am langjährigen Erfolg beider Shows beteiligt. Nach fast zwei Jahrzehnten gemeinsamer Erfolge ist jetzt der richtige Zeitpunkt für Veränderung und Weiterentwicklung”, sagt RTL-Unterhaltungschef Kai Sturm.