Dieter Bohlen: So kam es wirklich zum DSDS-Aus!

Es war ein krasser TV-Hammer! Nach knapp 20 Jahren hört Dieter Bohlen bei “Deutschland sucht den Superstar” auf. Bei “Das Supertalent” wird der Chef-Juror ebenfalls nicht mehr in der Jury sitzen. Nun meldet sich der einstige Chef-Juror in einem ausführlichen Statement bei Instagram zu Wort.

Dieter Bohlen hat DSDS geprägt, wie kein anderer – und dennoch muss er das Format nun verlassen. Ab der kommenden Staffel wird der Musikproduzent nicht mehr in der Jury sitzen. Grund dafür ist eine Neuausrichtung von RTL – der Sender will künftig nicht mehr ganz so sehr auf Krawall setzen und familienfreundlicher werden.

Dieter Bohlen bricht sein Schweigen

Bisher hat sich Dieter Bohlen nicht zu seinem DSDS-Aus geäußert – bis jetzt! Denn nun hat sich der Ex-“Modern Talking”-Star in einer Videobotschaft bei Instagram an seine Community gewandt. “Nein, es lag nie am Geld, daran lag es überhaupt nicht. Nein, ich bin nicht ausgerastet, ich war auch nicht böse, gar nichts. RTL will einfach einen neuen Weg gehen, familienfreundlicher!”, meint Dieter Bohlen in dem Statement. Böses Blut fließt zwischen dem Musikproduzent und dem Sender nicht – ganz im Gegenteil: Er kann aufgrund der Neuausrichtung der Mediengruppe die Entscheidung sogar nachvollziehen.

Er hat viele Angebote vorliegen

Er werde sich in Zukunft nicht verstellen und immer seine Meinung sagen – nur eben künftig nicht mehr bei RTL. “Ich werde immer die Wahrheit sagen und ich bin so, wie ich bin – da kann ich mich auch nicht ändern”, stellt Dieter Bohlen klar. Dennoch werden ihn die Fans bei DSDS vermissen – schließlich war Dieter Bohlen knapp 20 Jahre bei “Deutschland sucht den Superstar” nicht mehr wegzudenken. Und offenbar hat er schon viele Angebote nach seinem Aus in den beiden Castingshow. Der Poptitan ist sich sicher: Da wo sich eine Türe schließt, öffnen sich weitere Türen. An den Ruhestand will er noch lange nicht denken – und ganz sicher wird es auch künftig nicht ruhig um Dieter Bohlen… Schon gelesen? DSDS: Das waren 20 fiese Sprüche von Dieter Bohlen!