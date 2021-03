DSDS: Das waren 20 fiese Sprüche von Dieter Bohlen!

Es war ein Paukenschlag in der Showwelt: Nach knapp 20 Jahren muss Dieter Bohlen bei “Deutschland sucht den Superstar” und “Das Supertalent” gehen. KUKKSI hat die fiesesten Sprüche des Chef-Jurors zusammengefasst!

Damit hat wirklich niemand gerechnet. Nach rund zwei Jahrzehnten muss Dieter Bohlen die beiden Shows “Deutschland sucht den Superstar” und “Das Supertalent” verlassen. Das gab RTL in einem Statement bekannt. Der Sender will eine komplette neue Jury-Besetzung in beiden Formaten ab der kommenden Staffel. Die letzte DSDS-Show mit Dieter Bohlen wird am 3. April 2021 gesendet.

Der Poptitan nahm kein Blatt vor den Mund. Fand er einen Auftritt komplett daneben, hat er das auch gesagt – aber auch, wenn Dieter Bohlen eine Performance gut fand, gab es immer Lob. Der Chef-Juror war immer ehrlich – legendär waren in den 20 Jahren aber vor allem seine Sprüche. KUKKSI hat einige Zitate zusammengefasst, welche in der Show über seine Lippen kamen.

Das waren 20 fiese Sprüche von Dieter Bohlen

“Bei normalen CDs ist ja immer so ein Booklet dabei. Bei dir müsste man da eine Kotztüte rein machen.”

“Solange wir in Deutschland Stimmen haben wie deine, müssen wir uns nicht wundern, dass die Geburtenrate sinkt.”

“Ich habe die ganze Zeit geschaut, wo deine Geräusche rauskommen, denn bei mir kommen solche Geräusche aus anderen Öffnungen.”

“Ich hab vorher Schnitzel mit Gurkensalat gegessen und der Gurkensalat war musikalischer als du.”

“Wenn du deine Stimmbänder in die Mülltonne schmeißt, ist das artgerechte Haltung.”

“Eins hast du, nämlich deinen eigenen Stil. Aber den finde ich absolut scheiße. Irgendwie kommst du mir vor wie so ein übrig gebliebener Kelly-Family-Typ, der auf Ecstasy nicht die richtige Runde mitgekriegt hat.”

“Das einzige Positive, was mir zu deiner Performance einfällt, ist: Was man nicht kann, kann man auch nicht verlernen!”

“Das war ganz schön scheiße. Deine Freunde sagen ja, dass sie möchten, dass du das gewinnst. An deiner Stelle würde ich mir deine Freunde noch mal genau angucken.”

“Du musst dich auch mal angucken, im Spiegel zu Hause. Das sieht irgendwie so aus, als wäre ein seltsames Tier in deinem Gesicht gestorben.”

“Also, wenn du bei mir im Keller singen würdest, würden die Kartoffeln freiwillig geschält nach oben kommen.”

“Wenn ich mir morgens einen Pickel ausdrücke, dann hat das mehr Power als deine Stimme.”

“Selbst mein Wellensittich würde nicht so hoch kommen, wenn ich auf ihn drauf trete. Du hast mich überrascht!”

“Klopups-Imitator – da hast du genau die richtige Stimme für. Weißt du, wenn du auf dem Klo sitzt und neben dir sitzt ein anderer, und du singst und der furzt, dann denkt ihr beide, ihr singt im Duett.”

“Deshalb haben irgendwelche Leute Drogen erfunden – um sowas auszuhalten.”

“Ja, dein Talent hat geglänzt. Leider durch Abwesenheit.”

“Da ist die Frage: Wo hört der Gesang auf und wo fängt die Straftat an?”

“Kein Schwanz ist so hart wie DSDS!”

“Du triffst weder die Töne, noch hast du ein Rhythmusgefühl. Das war so ziemlich Top 5 der Schlechtesten. Vielleicht kannst du versuchen mit der Stimme den Leuten die Beine zu enthaaren.”

“Laut Statistik können 80 Prozent der Deutschen nicht singen. Davon warst du 79 Prozent.”

