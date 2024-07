„Die Nanny“: Was wurde aus Charles Shaughnessy alias Mr. Sheffield?

Charles Shaughnessy werden die meisten als „Mr. Sheffield“ aus der Sitcom „Die Nanny“ kennen. Einen Teil des großen Erfolges der Serie aus den 90er Jahren hat man neben Fran Drescher auch dem Schauspieler zu verdanken. Was macht der „Mr. Sheffield“-Darsteller eigentlich heute?

Den Namen „Mr. Sheffield“ hat man in der erfolgreichen Serie „Die Nanny“ wohl genauso oft gehört wie „Mrs. Fine“. Die Rolle wurde von Charles Shaughnessy verkörpert, welcher neben Fran Drescher zu den Stars der Serie gehörte. Die beiden sind wohl auch einer der schönsten Serien-Paaren aller Zeiten. Doch wie ging es eigentlich nach dem Serien-Aus von „Die Nanny“ für Charles Shaughnessy weiter?

Charles Shaughnessy wurde als Sohn des Autors und Dramatikers Alfred Shaughnessy und der Schauspielerin Jean Lodge geboren. Bereits im Grundschulalter wirkte er an einigen Theaterstücken mit. Später studierte er Rechtswissenschaften am Magdalene College der University of Cambridge. Später besuchte er die Central School of Speech and Drama in London – dort lernte er die US-amerikanische Studentin Susan Fallender kennen, welche später seine Frau wurde. Das Paar hat zwei Kinder.

Im Jahr 1984 folgte in der Schauspielerei sein Durchbruch: In der Soap „Zeit der Sehnsucht“ spielte er die Rolle des Shane Donovan ganze acht Jahre lang. Zu einer seiner größten Erfolge zählt die Rolle des charmanten englischen Broadway-Produzenten „Mr. Sheffield“ in „Die Nanny“, welche er von 1993 bis 1999 verkörperte. Durch seinen Bekanntheitsgrad in der Soap kam er schnell zu weiteren Rollen – so wirkte er in den Produktionen „Der süße Kuss des Todes“, „Mamas Rendezvous mit einem Vampir“, „Familienschicksal – Eine Frau ist verzweifelt“, „Second Chances“ und „The Painting“ mit.

So ging es für Charles Shaughnessy nach „Die Nanny“ weiter

Auch nach seinem Engagement bei „Die Nanny“ blieb Charles Shaughnessy der Schauspielerei treu. In der Zeichentrickserie „Stanley“ lieh er 2001 dem Goldfisch Dennis seine Stimme. Ab dem Jahr 2003 widmete er sich wieder verstärkt dem Theater und spielte in zwei Musicals mit. In dem Klassiker „My Fair Lady“ verkörperte er den selbstverliebten Henry Higgins. In weiteren Rollen war er in „Mardi Gras: Die größte Party ihres Lebens“ (2011), „Eine tierische Weihnachtsgeschichte“ (2014), „Mein Weihnachtsprinz“ (2017) oder „Moontrap – Angriffsziel Erde“ (2017). Zudem hatte er zahlreiche Gastauftritte in diversen Serien wie „Navy CIS“ oder „Modern Family“. Im Dezember 2007 erbte er von einem Cousin zweiten Grades den Titel Baron Shaughnessy.