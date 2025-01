Die ersten sechs Kandidaten sind schon im Dschungelcamp – und wussten nichts davon

Das Abenteuer in Down Under kann beginnen! Die ersten sechs Stars sind bereits ins Dschungelcamp eingezogen – und wussten nichts davon.

Die erste Ausgabe von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ läuft am 24. Januar 2025 bei RTL. Damit der Sender für die Auftakt-Episode genügend Material hat, mussten die ersten Stars bereits ins Dschungelcamp ziehen.

Diese Stars sind bereits im Dschungelcamp

Das gab es noch nie bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“: Bereits gestern, also zwei Tage vor Start der 18. Staffel, mussten die ersten sechs Stars ihre Nobelhotels verlassen. Völlig überrumpelt machten sich Reality-Sternchen Alessia Herren, Musikerin Edith Stehfest, Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack, Sportkommentator Jörg Dahlmann sowie die Reality-Stars Sam Dylan und Maurice Dziwak auf den Weg ins Ungewisse.

Heute hieß es auch für Reality-Legende Yeliz Koç, Schauspielerin und Moderatorin Nina Bott, Model Lilly Becker, die Schauspieler Pierre Sanoussi-Bliss und Timur Ülker sowie Zehnkampf-Legende Jürgen Hingsen im Morgengrauen „Bye, bye Luxus“ und es ging zu einem Helikopterlandeplatz und danach im Direktflug in die australische Wildnis.

Insider verrät: „Es geht darum, die Kandidaten zu überraschen und für neue Dynamik zu sorgen“

Die Promis werden also an zwei unterschiedlichen Tagen in zwei verschiedenen Gruppen in ein Camp gebracht. „Es geht darum, die Kandidaten zu überraschen und für neue Dynamik zu sorgen“, sagt ein Insider in der Bild-Zeitung. Kurz bevor Anna-Carina Woitschack ins Dschungelcamp musste, erklärte die Sängerin dem Blatt: Ich will zeigen, dass ich Abenteuer liebe und Herausforderungen annehme.“

Auch Alessia Herren zeigte sich noch entspannt: „Ich will meine Grenzen austesten, meine Angst überwinden und herausfinden, wozu ich fähig bin.“ Nun wird es für die Stars ernst und tauschen ihr Glamour-Leben gegen Feldbetten und Krabbeltiere – hinzu kommt eine Dauerüberwachung.

RTL und RTL+ zeigen „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ ab dem 24. Januar 2025 täglich live.