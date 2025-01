„Hartz Rot Gold“-Monika hört nicht auf mit Rauchen: „Ich trinke ja schon so gut wie gar nichts mehr“

RTLZWEI zeigt derzeit neue Folgen von „Hartz Rot Gold“. In der Sozialreportage geht es auch um Monika. Bei der Protagonistin wurde eingebrochen und kommt deshalb bei ihrem Ex Stefan unter.

In „Hartz Rot Gold“ geht es um Menschen, welche am Existenzminimum leben. Das bringt auch im Alltag zahlreiche Probleme mit sich. In Bremerhaven ist Monika nach einem Einbruch in ihrer Wohnung vorübergehend bei ihrem Ex Stefan eingezogen. „Da fühle ich mich nicht wohl. Da muss man ja jetzt immer mit was rechnen. Wie soll ich mich denn wehren? Hab ich keinen Bock, bis alles geregelt ist“, sagt die Protagonistin bei „Hartz Rot Gold“.

Monika kümmert sich um ihren Ex-Freund Stefan

Außerdem kann sie sich so viel besser um ihren Ex-Mann kümmern, welcher an Gichtanfällen leidet. „Wenn ich das rechte Bein belaste mit meinem ganzen Körpergewicht … Gib mir drei Tage, dann hab ich das auch im rechten“, sagt der 31-Jährige.

„Also vier Beutel im Monat, vielleicht noch ’ne Schachtel der billigen Zigarillos“

Monika ist jedoch stolz darauf, dass sie „ja schon so gut wie gar nichts mehr“ an Alkohol trinke – ein Laster könne sie jedoch nicht ablegen: Und zwar Zigaretten. Mit einer Tüte Tabak kommt die 51-Jährige bis zu sechs Tage hin. „Also vier Beutel im Monat, vielleicht noch ’ne Schachtel der billigen Zigarillos, das war’s dann aber auch. Das hält sich in Grenzen“, so die „Hartz Rot Gold“-Protagonistin.

Als Monika wiederum einen Blick in Stefans Kühlschrank wirft, stellt sie fest, dass dieser ziemlich leer ist. Da Stefan aufgrund seiner aktuellen Gichtanfälle nicht in der Lage ist, sie zum Einkaufen zu begleiten, ruft Monika ihren jüngsten Sohn Phil an und bittet ihn um Unterstützung. Gemeinsam machen sie sich auf den Weg zum Supermarkt. Während ihres Spaziergangs unterhalten sich Monika und Phil über Monikas aktuelle Lebenssituation. Hat dieses Gespräch Monika vielleicht die Augen geöffnet?

RTLZWEI zeigt die neuen Folgen von „Hartz Rot Gold“ täglich um 16.05 Uhr.