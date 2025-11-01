„Der kleine Lord“: Die Sendetermine an Weihnachten 2025

Ricky Schroder und Alec Guinness haben sich in „Der kleine Lord“ in die Herzen der Zuschauer gespielt. In der besinnlichen Zeit ist der Streifen für die meisten ein absolutes Muss. Und auch 2025 läuft der Film wieder im TV. Nun sind auch die Sendetermine bekannt.
„Sissi“, „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel„, „Kevin – Allein zu Haus“ oder „Der Grinch“ – es gibt eine Vielzahl von Filmen, die zur Weihnachtszeit einfach dazugehören. Dazu zählt auch „Der kleine Lord“. In dem Streifen erwärmt der kleine Ricky Schroder das Herz von Alec Guinness – und das der Zuschauer.
Darum geht es in „Der kleine Lord“
Der kleine Cedric lebt mit seiner Mutter in eher ärmlichen Verhältnissen in New York. Noch ahnt er nicht, dass sie die Stadt bald verlassen werden und nach England ziehen: Denn sein Großvater gehört einer Adelsfamilie an. Der Earl von Dorincourt will ihm zu einem echten Adligen erziehen. Das Verhältnis zwischen den beiden ist zunächst extrem angespannt.
Und auch zu seiner Mutter will der Großvater keinen Kontakt. Doch davon lässt sich der kleine Cedric nicht abbringen und wirbelt den Hofstaat des Aristokraten ziemlich durcheinander. Im Laufe der Zeit erweicht er das Herz seines Großvaters – und am Ende sitzen er und sogar seine Mutter gemeinsam unter dem Tannenbaum und feiern das Weihnachtsfest.
Das sind die Sendetermine zu Weihnachten
- 19.12.25 um 20.15 Uhr in der ARD
Diese Schauspieler sind im Cast
- Ricky Schroder als Cedric „Ceddie“ Errol
- Alec Guinness als Earl of Dorincourt
- Connie Booth als Mrs. Errol
- Eric Porter als Mr. Havisham
- Colin Blakely als Silas Hobbs
- Rolf Saxon als Dick Tipton
- Rachel Kempson: alsLady Lorradaile
- Carmel McSharry als Mary
- Antonia Pemberton als Mrs. Dawson
- Peter Copley als Reverend Muldaur
- Patsy Rowlands als Mrs. Dibble
- Ann Way als Miss Smiff
- Tony Melody als Mr. Kimsey
- Dicon Murray als Georgie
Seit 1982 läuft der Film im TV
Die BBC hatte „Der kleine Lord“ für ihr Weihnachtsprogramm in Auftrag gegeben. Seit 1982 läuft der Film in der ARD – zwischenzeitlich lief dieser auch mal in SAT.1. In den Shepperton Studios und auf Belvoir Castle in der Grafschaft Leicestershire fanden die Dreharbeiten statt. Die Karriere von Hauptdarsteller Ricky Schroder begann aber schon deutlich eher: Für seine Rolle im Film „Der Champ“ (1979) erhielt er als „Bester Newcomer“ sogar einen Golden Globe. Alec Guinness ist im Jahr 2000 im Alter von 86 Jahren verstorben.