„Der ist obdachlos gemeldet“: „Hartz und herzlich“-Petra setzt Pascal vor die Tür

Bei Petra, Pascal und Selina aus „Hartz und herzlich“ läuft es nicht rund. Nun kommt es bei den Protagonisten der RTLZWEI-Sozialdoku zu einem riesigen Zoff – mit bösen Folgen. Denn Petra schmeißt ihren Sohn Pascal aus der Wohnung.

Obwohl er erst vor Kurzem mit Mutter Petra und Schwester Selina aus Dessau zurückgekehrt und mit ihnen in eine Zwei-Zimmer-Wohnung in Mannheim gezogen ist, hat sich der 22-jährige Pascal jetzt wohnungslos gemeldet. Immer wieder gab es Streit zwischen den Familienmitgliedern, was alle drei sehr belastet hat. Also ist Pascal kurzerhand ausgezogen. Die Situation der Wohnungslosigkeit hat der junge Mann vor einigen Jahren schon einmal durchlebt und will sich jetzt schnellstmöglich um eine eigene Unterkunft kümmern.

„Geh aus der Wohnung raus, wir wollen dich nicht hier haben!“

Doch vorerst sitzt Pascal auf der Straße. Eigentlich wollte er weiter bei seiner Familie wohnen – seine Freundin stand jedoch dazwischen. „Es war ja Stress mit meiner Mutter und meiner Freundin“, sagt er in den neuen Folgen von „Hartz und herzlich“. „Ich hab den eher zu meiner Freundin gehalten als zu meiner Mutter“, so der 22-Jährige. Petra und Selina sollen zu ihm gesagt haben: „Geh aus der Wohnung raus, wir wollen dich nicht hier haben!“

„Ich musste dann die Wohnung verlassen“, berichtet Pascal. Und weiter: „Auf meinem Ausweis steht ‚Ohne festen Wohnsitz'“, so der 22-Jährige. Unterdessen kommt er überall einige Nächte unter. Petra hat unterdessen kein Mitlied mit Pascal: „Die Hektik und der Krach mit ihm haben uns zugesetzt. Selina hat dadurch immer Bauchschmerzen gehabt!“ Seine Schwester hat durch den ganzen Zoff bereits „Kopfschmerzen, Herz-Rhythmusstörungen und alles“ bekommen.

Petra selbst geht zwar nicht arbeiten – jedoch wirft sie ihrem Sohn vor, dass er keinem Job nachgehe. „Da zählt auch dazu, dass ich arbeiten gehe und ein bisschen mehr in die Pötte komme … als Mann“, meint die „Hartz und herzlich“-Protagonistin. „Er ist obdachlos gemeldet“, betont Petra. Künftig müsse er eben alleine zurechtkommen.

Die neuen Folgen von „Hartz und herzlich“ zeigt RTLZWEI täglich um 18:05 Uhr.