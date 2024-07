Das sagen die Stars zur neuen „Promis unter Palmen“-Staffel

Während dem Corona-Lockdown war „Promis unter Palmen“ der Reality-Überraschungserfolg in SAT.1. Nach zahlreichen Skandalen wurde die Show im Jahr 2021 trotz des Erfolges eingestellt. Nun feiert das Format überraschend sein Comeback.

„Promis unter Palmen“ holte in den ersten beiden Staffel extrem hohe Quoten. Das Alleinstellungsmerkmal der Show ist grenzenloser Krawall. Für Schlagzeilen sorgte vor allem ein bedenkliches Mobbing-Verhalten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Nach viel Kritik zog der Sender den Stecker und stampfte das Format ein. Auch der überraschende Tod von „Promis unter Palmen“-Kandidat Willi Herren zwang SAT.1 zum Abbruch der Ausstrahlung.

So reagieren die Stars zur neuen Staffel von „Promis unter Palmen“

Trotz der Skandale zog „Promis unter Palmen“ die Trash-Fans in den Bann und hatte eine riesige Fangemeinde. Zahlreiche Stars haben sich in den sozialen Netzwerken zum Comeback der Realityshow zu Wort gemeldet. „Und ich sitze oben auf der Palme und halte nach Promis Ausschau“, meldet sich der ehemalige „Promi Big Brother“-Teilnehmer Jörg Draeger.

„Ich schreie“, lässt Julian F.M. Stoeckel verlauten. „Ist das jetzt echt? Endlich“, schreibt Social-Media-Star Marco Strecker. „Goodbye Deutschland“-Star Stephan Jerkel und Jenny Elvers wollten sich in den Kommentaren gleich schon für die kommende Staffel bewerben. Tatsächlich scheint der Cast der neuen Staffel noch völlig offen zu sein – Fans müssen sich bis zur Ausstrahlung auch noch lange gedulden, denn erst 2025 laufen die neuen Folgen über die Bildschirme. Die bisherigen Staffeln liefen übrigens im Frühjahr – es könnte also sein, dass SAT.1 die neue Staffel in der ersten Jahreshälfte zeigt.

„Jetzt den All-inclusive-Promi-Urlaub buchen: Wir suchen ab sofort nach außergewöhnlichen, prominenten Charakteren für die dritte Staffel von ‚Promis unter Palmen‘. Viele Reality-Fans wünschen sich seit mehr als drei Jahren regelmäßig die Rückkehr dieser beliebten und überaus erfolgreichen SAT.1-Marke“, erklärte Senderchef Marc Rasmus laut einer Mitteilung. Derzeit suche man nach „außergewöhnlichen, prominenten Charakteren für die dritte Staffel von ‚Promis unter Palmen'“. An Bewerbungen scheint es dem Sender jedenfalls nicht zu mangeln.