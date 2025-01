Claudia Obert ist wieder dabei: Erste Details zur neuen Staffel der Skandalshow „Promis unter Palmen“

Mobbing, Homophobie oder Eskalationen: „Promis unter Palmen“ sorgte im Jahr 2021 für viele Skandale. SAT.1 zog daraufhin die Notbremse und stellte die Erfolgsshow ein. Nun kehrt das Skandal-Format zurück. Auch Claudia Obert ist wieder dabei, welche mit der Sendung noch eine Rechnung offen hat.

Für viele Diskussionen sorgte einst die Reality-Show „Promis unter Palmen“, die in ihren ersten beiden Staffeln zweifelsfrei Grenzen überschritt. Von Mobbing-Vorwürfen bis homophobe Entgleisungen – die SAT.1-Show sorgte für viele Schlagzeilen. Da Teilnehmer Willi Herren während der Ausstrahlung starb, wurde die zweite Staffel nicht vollständig gesendet. Nun kehrt die Skandal-Show wieder ins Fernsehen zurück.

Diese Stars sind bei „Promis unter Palmen“ dabei

Lotto-Millionär Chico, High-Society-Lady und „Promis unter Palmen“-Legende Claudia Obert, DSDS-Ikone Menowin Fröhlich, Reality-Star Janina Youssefian, Ex-Nationaltorwart Eike Immel, Reality-Star Iris Klein, YouTube-Legende Chris Manazidis, Reality-Star Kim Virginia, Sänger Cosimo Citiolo, YouTuberin Lisha Savage, Influencer Nikola Glumac und DSDS-Sängerin Melody Haase gönnen sich als erste zwölf Prominente das All-inclusive-Programm bei „Promis unter Palmen“.

SAT.1-Senderchef Marc Rasmus: „Endlich wieder ‚Promis unter Palmen‘! Wir können es kaum erwarten, unseren Zuschauerinnen und Zuschauern nach fast vier Jahren Pause acht neue Folgen unserer erfolgreichen Realitymarke zu zeigen. Die Staffel wird ein Fest für jeden Realityfan.“

Wer ist bereit, für Geld alles zu machen und an seine Grenzen zu gehen? Bei „Promis unter Palmen“ leben völlig unterschiedliche Charaktere zusammen in einer traumhaften Villa am Strand von Thailand unter permanenter Kamerabeobachtung und werden dabei mit allen Facetten des Zusammenlebens konfrontiert. In gemeinsamen Teamspielen müssen die prominenten Einzelkämpferinnen und Einzelkämpfer zusammenhalten und für das Team spielen, doch am Ende kann nur einer von ihnen als Siegerin oder Sieger die goldene Kokosnuss und bis zu 50.000 Euro im Koffer mit nach Hause nehmen.

SAT.1 zeigt auch „Promis unter Palmen – Die Late Night Show“

Direkt im Anschluss an „Promis unter Palmen“ geht Jochen Bendel mit wechselnden Gast-Moderatorinnen und -Moderatoren immer montags live in SAT.1 mit „Promis unter Palmen – Die Late Night Show“ auf Sendung und diskutiert, lacht und lästert gemeinsam mit den Zuschauerinnen und Zuschauern und den prominenten Gästen über die Geschehnisse der neuesten Folge.

SAT.1 zeigt „Promis unter Palmen – Für Geld mache ich alles!“ ab 17. Februar 2025 immer montags, um 20:15 Uhr.