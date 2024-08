Darum sollte man einen Tennisball mit ins Flugzeug nehmen

Ein kleines Tennis-Match im Flugzeug? Lieber nicht! Dennoch sollte man einen Tennisball mit an Bord nehmen – das hat auch einen ganz bestimmten Grund.

Endlich Urlaub – doch bis man dort ist, kann es noch eine ganze Weile dauern. Denn je nach Reiseziel kann ein Flug schon mehrere Stunden dauern. Und was gehört ins Handgepäck? Ein paar Snacks, etwas zum Lesen oder auch die Kopfhörer für Musik. Und auch den Tennisball sollte man im Handgepäck nicht vergessen – aber warum das? Denn Ballspielen ist im Flugzeug nicht gerne gesehen – und dennoch erfüllt der Tennisball an Bord einen wichtigen Zweck.

Der Tennisball tut der Gesundheit im Flugzeug extrem gut – das trifft vor allem bei längeren Flugreisen zu. Der Blutfluss wird durch das lange Sitzen im Flugzeug und der abgeknickten Haltung der Beine gestört – auch die Venen können verstopft werden. Dadurch besteht ein höheres Risiko für Thrombose. Dem kann man vorbeugen, in dem man öfter aufsteht und mal eine Runde durchs Flugzeug läuft. Man kann sich aber auch anders behelfen – und zwar mit einer Massage! Dabei kommt der Tennisball zum Einsatz.

Tennisball-Massage im Flugzeug gegen Thrombose

Der Tennisball hilft, um das Blut in den Beinen wieder ausreichend zirkulieren zu lassen. Mit dem Tennisball kann man die Beine und Füße massieren. Und so geht’s: Am besten arbeitet man sich von unten nach oben durch. Mit dem Tennisball kann man Druck ausüben – und das nicht zu zaghaft. Denn so kommt der Blutfluss beim längeren Sitzen wieder in Schwung. Die Tennisball-Massage kann man mehrmals wiederholen.

Laut dem Orthopäden Ali Ghoz sollte man den grünen Ball so stark aufdrücken, bis man gutartige Schmerzen empfindet. Gegenüber der britischen Boulevardzeitung Daily Star erklärt der Mediziner, dass sich der Tennisball positiv auf die Gesundheit auswirken kann und die Blutzirkulation durch die Massage gefördert wird.

Natürlich könne man dafür auch die Hände oder einen Massageball einsetzen. Laut dem Experten ist der Tennisball jedoch aus dem Aspekt vorteilhaft, dass man auch unauffällig die Füße massieren könne. Hierfür legt man den Ball auf den Boden, mit etwas Gewicht kommen dann die Füße auf den Ball und macht kreisrunde Bewegungen. Außerdem ist es wichtig, ausreichend Flüssigkeit in Form von Wasser oder Säften zu sich zu nehmen. Auf Alkohol sollte man an Bord lieber verzichten.