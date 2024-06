Cathy Hummels sauer: Sie darf nicht mit Sohn Ludwig verreisen!

Cathy Hummels wollte mit ihrem Sohn Ludwig nach Mallorca fliegen wollen. Kurz vor Abflug wurde die Moderatorin jedoch ausgebremst: Eine Ausreisevorschrift hat die Reise verhindert.

Cathy und Mats Hummels waren 13 Jahre ein Paar – dann folgte die Trennung. Die beiden teilen sich das Sorgerecht für ihren Sohn Ludwig. Die Moderatorin wollte mit ihrem Sohnemann nach Mallorca fliegen – doch am Airport kam es zu einem Urlaubsdrama: Die „Kampf der Realitystars“-Moderatorin darf die Reise nicht antreten.

Cathy Hummels darf Mallorca-Reise nicht antreten

„Habe ich irgendwas verpasst? Ich bin seine Mutter, wir wollen jetzt nach Mallorca fliegen. Sein Vater ist auch auf Mallorca. Und ich darf jetzt tatsächlich nicht fliegen, ohne dass ich eine Bestätigung von dem Vater des Kindes habe, dass ich mit ihm reisen darf“, schimpft Cathy Hummels in ihrer Instagram-Story. Die Moderatorin stellt klar, dass sie sehr wohl „das Recht habe, mit meinem Kind alleine zu reisen.“

Cathy Hummels hatte große Pläne auf Mallorca. „Ich habe meinen Geburtstag seit vier Jahren nicht wirklich gefeiert. Jetzt feiere ich in kleiner Runde nach“, schrieb sie bei Instagram. Und weiter: „Warum? Weil ich dankbar bin für jeden Tag auf dieser Welt und auch dankbar bin für jeden Tag, an dem ich in die strahlenden Augen meines Kindes blicken kann.“

Eine Rechtsanwältin erklärt die Gründe

Aber was steckt genau dahinter? Eine Rechtsanwältin hat die Gründe erklärt. „Auch wenn Cathy und Mats Hummels sich das Sorgerecht für ihren Sohn teilen, heißt das nicht, dass die Elternteile alleine mit dem Nachwuchs ohne Einverständnis des jeweils anderen reisen dürfen“, sagt Nicole Mutschke im Interview mit RTL.

Die Fluggesellschaften können jedoch auch ihre eigenen Regeln aufstellen. „Hierbei geht es um das Aufenthaltsbestimmungsrecht – das heißt: Sorgeberechtigte Eltern können grundsätzlich gemeinsam entscheiden, wo sich das Kind aufhält. Um Missverständnisse zu vermeiden, empfiehlt sich immer eine Reisevollmacht, nach der der andere Elternteil mit der Auslandsreise einverstanden ist“, so Rechtsanwältin Nicole Mutschke.

Cathy Hummels will weitere Kinder

Mit der Familienplanung hat Cathy Hummels noch längst nicht angeschlossen. Es ist also durchaus wahrscheinlich, dass Sohn Ludwig irgendwann ein Geschwisterchen bekommt. „Ich glaube, das würde mir mein Herz brechen, wenn ich weiß, irgendwann sind meine Tage gezählt und dann hab ich niemanden, kein Mädchen, dem ich meine ganzen Sachen vererben kann“, erklärte die die Influencerin in ihrem Podcast „Hummeln und Fische“